Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане возросло до 27 человек

При взрыве на заправке в Дагестане погибли 25 человек, сообщил дагестанский центр медицины катастроф «Интерфаксу». Позднее он уточнил, что умерли еще два пострадавших. Среди погибших — трое детей.

Ранее было известно о гибели 12 человек. Пострадали больше 60 человек. Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко ранее говорил, что в больницах находятся 66 человек. 10 из них — в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших было 13 детей.

Пожар произошел поздно вечером 14 августа, его тушили 260 человек. Он был локализован на площади 600 кв. м, открытое горение потушено. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС.

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, сформирована бригада федерального центра медицины катастроф и медиков Москвы. Бригада через несколько часов должна прибыть в Махачкалу. Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил доставить пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Леонид Уварчев