Суд арестовал обвиняемого в убийстве главврача частной клиники в Москве

Убийство произошло утром 10 ноября. По информации следствия, у немца произошла ссора с женщиной, в ходе которой он толкнул ее с лестницы. Затем злоумышленник несколько раз ударил ее головой о лестницу и задушил пакетом. После этого преступник попытался скрыться на автомобиле погибшей.