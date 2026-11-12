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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве главврача частной клиники в Москве

Щербинский районный суд Москвы отправил в СИЗО гражданина Германии Даниэля Кольса. Ему предъявили обвинение в убийстве и угоне автомобиля главврача столичной частной клиники КМ-Клиник Марины Каган. Об этом сообщила пресс-служба московского СКР.
Убийство произошло утром 10 ноября. По информации следствия, у немца произошла ссора с женщиной, в ходе которой он толкнул ее с лестницы. Затем злоумышленник несколько раз ударил ее головой о лестницу и задушил пакетом. После этого преступник попытался скрыться на автомобиле погибшей.
Даниэля Кольса задержали по пути в Калугу. На допросе фигурант дал признательные показания и заявил о признании вины. По его словам, он планировал убийство более ctvb дней.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не клинический случай».