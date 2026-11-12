Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга
Совет директоров Nvidia отправил в отставку президента, генерального директора и члена совета директоров Дженсена Хуанга. Это следует из сообщения корпорации.
Дженсен Хуанг возглавлял Nvidia на протяжении всей истории корпорации — 33 года и восемь месяцев. С момента основания компании в апреле 1993 года он занимал должность ее генерального директора.
Временным генеральным директором стала Колетт Кресс. Она также сохранит должность финансового директора. Председателем совета директоров назначен Харви Джонс. Колетт Кресс работает в компании с 2013 года и более 13 лет руководит финансовым направлением. Кто возглавит компанию в дальнейшем на постоянной основе, пока неизвестно.
Решение об отстранении Дженсена Хуанга от должности было принято после того, как он оказался в центре крупного скандала. В письме к сотрудникам он признал, что был неверен своей жене, и извинился за подрыв доверия семьи и коллег. Это произошло после того, как стало известно о двух внебрачных связях господина Хуанга — с предполагаемой китайской шпионкой и сотрудницей компании.