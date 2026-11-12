Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга

Решение об отстранении Дженсена Хуанга от должности было принято после того, как он оказался в центре крупного скандала. В письме к сотрудникам он признал, что был неверен своей жене, и извинился за подрыв доверия семьи и коллег. Это произошло после того, как стало известно о двух внебрачных связях господина Хуанга — с предполагаемой китайской шпионкой и сотрудницей компании.