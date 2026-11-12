Двух жительниц Запорожской области приговорили к 14 годам колонии как агентов СБУ
Двух жительниц Куйбышевского района Запорожской области признали агентами Службы безопасности Украины (СБУ) и отправили в колонию на 14 лет по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Запорожской области.
Полиция задержала Светлану Романенко и Елену Липосавицкую в Донецкой области в мае 2025 года. По версии следствия, за год до задержания Романенко была завербована через мессенджер сотрудниками СБУ.
По заданию кураторов, женщина вела наблюдение за местами дислокации подразделений Вооруженных сил России. Затем она привлекла к работе свою знакомую Липосавицкую. Они установили камеру видеонаблюдения в ее доме, чтобы снимать передвижение солдат и военной техники.