В Дагестане число пострадавших при взрыве превысило 60 человек, погибли 12 из них

Число погибших при взрыве на автозаправке возле Махачкалы возросло до 12 человек. Пострадали не меньше 50 человек, сообщил дагестанский минздрав. Среди погибших — двое детей. МЧС РФ позднее уточнило, что пострадали больше 60 человек, 12 из них погибли.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы, для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков»,— говорится в сообщении минздрава Дагестана в Telegram.

Глава региона Сергей Меликов позднее также подтвердил информацию о 12 погибших и 50 пострадавших. «За жизнь пострадавших борются врачи. Все службы продолжают работать в усиленном режиме»,— написал он в Telegram.

Минздрав также призвал отложить визит на станцию переливания крови на завтра. Утверждается, что запасы крови есть и «доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало». Мэрия Махачкалы ранее призывала сдать кровь для Новолакской больницы.

Пожар тушат 260 человек. Задействовано 80 единиц техники, сообщило МЧС РФ.

Взрыв произошел поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы на территории Кумторкалинского района. Причина неизвестна. В микрорайоне прекращено газоснабжение «во избежание возгорания». В двух населенных пунктах недалеко от места происшествия аварийно отключилось электроснабжение. На место вылетел первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Леонид Уварчев