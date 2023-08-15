Пожар на заправке в Дагестане потушен

Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправке на выезде из Махачкалы, сообщило МЧС РФ в Telegram. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадали десятки человек.
Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил доставить пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями. На его борту — врачи отряда «Центроспас и психологи Центра Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Пожар со взрывами произошел поздно вечером 14 августа. По последним данным, 12 человек погибли, еще 56 пострадали. Среди погибших — два ребенка, среди пострадавших — 13 детей. На место происшествия прибыл первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Пожар тушили 260 человек, его площадь составляла 600 кв. м. Причиной пожара на АЗС стал взрыв емкостей, которые находились напротив.