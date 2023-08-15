Пожар на заправке в Дагестане потушен

Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправке на выезде из Махачкалы, сообщило МЧС РФ в Telegram. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадали десятки человек.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил доставить пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями. На его борту — врачи отряда «Центроспас и психологи Центра Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Пожар со взрывами произошел поздно вечером 14 августа. По последним данным, 12 человек погибли, еще 56 пострадали. Среди погибших — два ребенка, среди пострадавших — 13 детей. На место происшествия прибыл первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Пожар тушили 260 человек, его площадь составляла 600 кв. м. Причиной пожара на АЗС стал взрыв емкостей, которые находились напротив.

Леонид Уварчев