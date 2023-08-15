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Коммерсантъ FM
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Пожар на заправке в Дагестане произошел из-за взрыва напротив АЗС

Причиной пожара на автозаправке возле Махачкалы стали взрывы емкостей напротив, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Причина взрывов сейчас устанавливается.

«Причины и характер взрыва устанавливаются. <...> Сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар. Та точка, где мы сегодня находимся, это, по сути дела, эпицентр трагедии»,— сказал господин Меликов на месте трагедии. Видео брифинга опубликовано в его Telegram-канале.

Пожар со взрывами произошел поздно вечером 14 августа. По последним данным, 12 человек погибли, еще 56 пострадали. Среди погибших — два ребенка, среди пострадавших — 13 детей. На место происшествия прибыл первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Пожар тушили 260 человек, его площадь составляла 600 кв. м.

Леонид Уварчев

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