Путин назвал госграницу единственной линией разграничения с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что государственная граница — единственная линия разграничения с Украиной. Об этом он сказал на встрече со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«Для нас есть одна линия разграничения — линия государственной границы. Потому что будет тогда понятно и ясно: здесь — мы, здесь — вы»,— сказал российский президент. Он упомянул проблему «серых зон». Они понимаются сторонами конфликта по-разному и всегда будут «яблоком раздора», добавил глава государства.
Владимир Путин добавил, что российская сторона в вопросе территорий руководствуется интересами людей, которые там проживают, «их традициями, культурой, правом жить по своим правилам, своим традиционным ценностям». «До сих пор мы слышим со стороны киевских властей, что такая-то территория контролируется ими, а какая-то нами не контролируется... Посмотреть, что там на самом деле происходит, не просто, в условиях современных средств поражения»,— сказал Владимир Путин.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Главный итог встречи — договоренность провести обмен пленными между Россией и Украиной.