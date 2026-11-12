Путин назвал госграницу единственной линией разграничения с Украиной

Владимир Путин добавил, что российская сторона в вопросе территорий руководствуется интересами людей, которые там проживают, «их традициями, культурой, правом жить по своим правилам, своим традиционным ценностям». «До сих пор мы слышим со стороны киевских властей, что такая-то территория контролируется ими, а какая-то нами не контролируется... Посмотреть, что там на самом деле происходит, не просто, в условиях современных средств поражения»,— сказал Владимир Путин.