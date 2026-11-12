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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Лента новостей

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером завершилась

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около 2,5 часа. Кортеж посланников американского президента покинул Кремль.

О чем говорили Путин с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Главное

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В беседе с российской стороны участвовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечающий за международное инвестиционно-экономическое сотрудничество.