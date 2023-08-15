После взрыва на заправке в Дагестане госпитализированы 66 человек

Число пострадавших при взрыве на заправке возле Махачкалы возросло до 66 человек. Все они находятся в больницах Махачкалы, 10 — в тяжелом состоянии, сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Ранее сообщалось о 12 погибших и 56 пострадавших.

Как рассказал замминистра, на месте происшествия работали 28 бригад скорой помощи, в том числе бригады территориального центра медицины катастроф. «Врачи сейчас делают все возможное, борются за каждую жизнь. Лечебные учреждения обеспечены всем необходимым»,— сказал господин Фисенко. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале администрации главы республики.

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, сформирована бригада федерального центра медицины катастроф и медиков Москвы. Они через несколько часов должны прибыть в Махачкалу. Из Чечни выехала бригада врачей, которая скоро прибудет в город.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил доставить пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями. На его борту — врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Пожар произошел поздно вечером 14 августа, его тушили 260 человек. Он был локализован на площади 600 кв. м, открытое горение потушено. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив. Ранее сообщалось, что среди погибших — два ребенка, среди пострадавших — 13 детей.

Леонид Уварчев