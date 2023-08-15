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Коммерсантъ FM
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обновлено 07:32

Число пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане возросло до 75 человек

Во время пожара и взрыва на автозаправке возле Махачкалы пострадали 75 человек, сообщили МЧС РФ и региональные власти. Они также подтвердили данные дагестанского Центра медицины катастроф о гибели 27 человек.

«Всего в результате происшествия пострадало 102 человека, из них, к сожалению, 27 погибли»,— говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram. Разбор конструкций продолжают больше 70 сотрудников МЧС.

В Махачкале проходит заседание оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии. Оно началось с минуты молчания в память о погибших, говорится в сообщении администрации главы республики Сергея Меликова в Telegram.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре. Поручение дал глава ведомства Александр Куренков. На борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы.

Пожар и взрывы произошли на автозаправке на выезде из Махачкалы поздно вечером 14 августа. Ранее сообщалось, что среди погибших — три ребенка, среди пострадавших — 13 детей. Причиной стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, трагедия началась с пожара в автосервисе. Ночью возгорание было полностью ликвидировано.

Леонид Уварчев

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