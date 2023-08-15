СКР возбудил дело после взрыва в Дагестане с десятками погибших и пострадавших

Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело после взрыва возле Махачкалы. По последним данным, 25 человек погибли, больше 60 пострадали. Следствие считает, что пожар начался с автосервиса и распространился на автомобили и другие здания.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности с погибшими (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, примерно в 21:50 в здании станции техобслуживания автомобилей произошло возгорание и после этого — взрыв, в результате которого пострадали и погибли люди. «Кроме того, повреждены расположенные рядом здания и автомобили»,— говорится в сообщении ведомства. СКР не уточняет в сообщении, что пожар произошел в том числе на заправке возле автосервиса.

СКР устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет виновных. Назначены судебно-медицинские и другие экспертизы. Дело передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, учитывая «особую сложность» расследования.

Пожар произошел поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы, его тушили 260 человек. Он был локализован на площади 600 кв. м, открытое горение потушено. Причиной пожара, как сообщал глава региона Сергей Меликов, стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС.

Леонид Уварчев