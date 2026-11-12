ISU отреагировал на решение Финляндии о запрете на въезд российских спортсменов
Международный союз конькобежцев (ISU) запросил у Федерации конькобежного спорта Финляндии разъяснения по вопросу участия россиян в соревнованиях на территории страны. Заявление опубликовано на сайте организации.
Ранее правительство Финляндии приняло решение о дополнительных ограничениях на въезд россиян. В МИД страны пояснили, что по нормам визового и пограничного кодексов ЕС въезд может быть запрещен, если гражданин представляет угрозу международным отношениям одного из государств сообщества. Правила вступят в силу с 16 ноября.
В ISU отметили, что «приняли к сведению заявление финских властей» и «изучают его последствия». «ISU считает, что спортсменов не следует наказывать за действия их правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов»,— сказано в сообщении. Организация отказалась от дальнейших комментариев.
С 20 по 22 ноября в Хельсинки пройдет этап серии Гран-при, на который получили приглашение одиночник Евгений Семененко и спортивные пары Анастасия Мишина—Александр Галлямов, Александра Бойкова—Дмитрий Козловский и Екатерина Чикмарева—Матвей Янченков. В марте 2027 года Тампере примет чемпионат мира, на котором также должны выступить российские спортсмены.