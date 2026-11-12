ISU отреагировал на решение Финляндии о запрете на въезд российских спортсменов

В ISU отметили, что «приняли к сведению заявление финских властей» и «изучают его последствия». «ISU считает, что спортсменов не следует наказывать за действия их правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов»,— сказано в сообщении. Организация отказалась от дальнейших комментариев.