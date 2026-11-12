ИИ обложат авторским сбором

Возможно, подход будет проще, и вознаграждение будет распределяться исходя из единиц контента. Если ты крупный правообладатель со 100 тыс. единиц контента, которые используются нейросетью, — это одна цифра. А если единичный автор — другая. Сумма вознаграждения, которая будет собираться организацией, будет делиться, видимо, пропорционально. Но такой подход — механический и не учитывает, что одно произведение может стоить кратно больше, чем другое. Несмотря на это, получается создать какой-то рабочий механизм».