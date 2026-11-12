ИИ обложат авторским сбором
Кто и сколько заплатит за обучение агентов на чужих материалах
За тренировку нейросетей на текстах, фотографиях и музыке нужно будет выплачивать компенсацию автору контента. С такой инициативой выступили в президентском Совете по кодификации, пишут «Ведомости».
Впрочем, разработчикам ИИ предлагают заключить договор с правообладателем напрямую либо через посредника, чтобы получить разрешение на бесплатное использование его работ. Или же обойтись без согласия автора, но выплатить ему вознаграждение через специальную организацию. При этом владельцы материалов смогут полностью запретить их использование для обучения искусственного интеллекта. Впрочем, остается вопрос, сколько именно разработчики должны будут платить, говорит партнер юридической фирмы Comply Максим Али:
«Принятый закон “О поддержке искусственного интеллекта”, строго говоря, не стыкуется с Гражданским кодексом. Он говорит, что обучение ИИ не является нарушением ничьих прав. Эту проблему сейчас Совет по кодификации пытается решить. Одна из моделей — механизм коллективного управления правами, когда твои интеллектуальные права принудительно разрешают использовать, но взамен ты можешь получать какие-то отчисления. Сами детали механизма еще не разработаны, и вряд ли на уровне этого закона это произойдет.
Оценка интеллектуальной собственности — это всегда сложный, болезненный вопрос.
Даже когда мы предметно пытаемся оценить стоимость, например, товарного знака известной компании, всегда появляется поле для дискуссии. Если мы говорим про еще большое количество небольших произведений, вряд ли появится модель, благодаря которой будет предоставляться заключение оценщика или какая-то еще информация о стоимости условного продукта. Может ли как-то на эту оценку влиять правообладатель, тоже вопрос.
Возможно, подход будет проще, и вознаграждение будет распределяться исходя из единиц контента. Если ты крупный правообладатель со 100 тыс. единиц контента, которые используются нейросетью, — это одна цифра. А если единичный автор — другая. Сумма вознаграждения, которая будет собираться организацией, будет делиться, видимо, пропорционально. Но такой подход — механический и не учитывает, что одно произведение может стоить кратно больше, чем другое. Несмотря на это, получается создать какой-то рабочий механизм».
Новые правила будут распространяться и на ранее использованные для обучения ИИ произведения. Авторы инициативы рассматривают возможность обязать IT-компании выплатить правообладателям разовую компенсацию за такие материалы. Однако разработчики и так работают с законно приобретенным контентом, отмечает специалист по искусственному интеллекту Роман Душкин:
«Обучение нейросетевых моделей устроено таким образом, что нет никаких возможностей доподлинно сказать: вот этот конкретный вес в этом слое нейросети отвечает за то, чтобы воспроизвести слова из конкретного произведения. Если вы откроете любую большую языковую модель, которая генерирует тексты, и попросите начать писать “Преступление и наказание”, вы не получите те слова, с которых начинается произведение. Фактически разработчик берет материалы, которые либо находятся в публичном доступе, либо доступны для покупки.
То есть любой разработчик и так платит за контент и основывает свою деятельность на юридически чистых документах».
Впрочем, окончательного решения пока нет. Альтернативный вариант предполагает, что за прошлое использование контента платить не придется. Ввести поправки планируют с 1 марта.