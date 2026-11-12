Путин анонсировал «еще один крупный шаг» по обмену с Украиной

На переговорах представителей РФ, Украины и США в Абу-Даби 10-11 ноября договорились об обмене военнопленными. «Джаред и я позитивно оцениваем то, как прошли эти переговоры. Один из таких положительных моментов — это готовящийся обмен пленными. Это один из самых больших обменов, который будет производиться между странами. Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта», — сказал Стив Уиткофф на встрече в Кремле.