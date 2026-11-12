Путин анонсировал «еще один крупный шаг» по обмену с Украиной
Президент России Владимир Путин во время переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что по гуманитарному направлению намечается «еще один крупный шаг».
«Знаю, что как минимум на одном треке у нас есть результат положительный — на гуманитарном треке: обмен удерживаемых лиц с обеих сторон, и вот намечается еще один крупный шаг по этому направлению»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).
На переговорах представителей РФ, Украины и США в Абу-Даби 10-11 ноября договорились об обмене военнопленными. «Джаред и я позитивно оцениваем то, как прошли эти переговоры. Один из таких положительных моментов — это готовящийся обмен пленными. Это один из самых больших обменов, который будет производиться между странами. Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта», — сказал Стив Уиткофф на встрече в Кремле.
Член российской переговорной делегации, первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин накануне сказал, что обмен, о котором договорились в Абу-Даби, может состояться в ближайшие 2-3 недели. Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 23 октября; тогда каждая из сторон выдала по 270 человек.