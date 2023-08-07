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Коммерсантъ FM
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Иноагенту законопроект не писан

Депутата могут впервые оштрафовать за отсутствие маркировки в законотворческой инициативе

В отношении главы фракции КПРФ в Государственном совете (парламенте) Республики Коми Виктора Воробьева (включен в реестр иностранных агентов) составлен административный протокол за отсутствие «иноагентской» маркировки в проекте постановления, внесенном на рассмотрение коллег. Иноагентов уже штрафовали за отсутствие «плашки» в депутатских запросах (см. “Ъ” от 31 мая), но претензий к их законотворческим инициативам еще не было. Другие парламентарии-иноагенты, как показывает практика, своей обязанностью предпочитают не манкировать.

Депутат Госсовета Коми, лидер фракции КПРФ Виктор Воробьев (признан иностранным агентом) на заседании в комитете Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению в июле 2022 года

Депутат Госсовета Коми, лидер фракции КПРФ Виктор Воробьев (признан иностранным агентом) на заседании в комитете Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению в июле 2022 года

Фото: Госсовет Коми

Депутат Госсовета Коми, лидер фракции КПРФ Виктор Воробьев (признан иностранным агентом) на заседании в комитете Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению в июле 2022 года

Фото: Госсовет Коми

Поводом к очередной проверке Виктора Воробьева стала жалоба председателя Госсовета Республики Коми Сергея Усачева («Единая Россия»). Спикер проинформировал республиканское управление Минюста о том, что на официальном сайте заксобрания размещен проект постановления, одним из авторов которого является депутат-иноагент, и попросил оценить этот документ на соответствие закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Речь идет о проекте постановления, одобряющего проведение референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав муниципальных образований. Плебисцит запустила инициативная группа из 120 человек, которая в мае подала соответствующую заявку в избирком республики. Комиссия не нашла нарушений и отправила документы в Госсовет для оценки соответствия выносимых на голосование вопросов законодательству. Там было подготовлено два альтернативных проекта: одобряющий референдум, который внесли члены фракции КПРФ Виктор Воробьев, Екатерина Дьячкова, Илья Богданов и Николай Братенков, а также отклоняющий его, который внес Сергей Усачев. 21 июня вариант коммунистов большинством голосов был снят с рассмотрения, а вариант спикера — поддержан. В тот же день господин Усачев пожаловался на Виктора Воробьева в Минюст.

Там, в свою очередь, пришли к выводу, что господин Воробьев нарушил требование закона, обязывающее иноагентов указывать свой статус при обращении в публичные органы власти, и составили протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, то есть за производство материалов без «иноагентской» маркировки.

Это далеко не первая претензия подобного рода к депутату парламента Коми. Как сообщал “Ъ”, в мае в отношении него было составлено сразу три протокола за отсутствие маркировки в депутатских запросах, а чуть позже к ним прибавилось еще три. В половине случаев суд уже вынес решение о привлечении коммуниста к административной ответственности в виде штрафа 30 тыс. руб. (по каждому протоколу). Сейчас он оспаривает их в апелляции.

Если хотя бы два решения вступят в законную силу, это может стать основанием для возбуждения уголовного дела за повторное нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и последующего лишения мандата.

Сам Виктор Воробьев заявил “Ъ”, что, как и в случае с депутатскими запросами, не считает нужным маркировать законопроекты, поскольку к распространяемым иноагентами «материалам» они, по его мнению, не относятся — «депутатская деятельность ведется в интересах избирателей, а не в интересах не поименованных Минюстом принципалов». По его словам, в регламенте Госсовета указано, что законопроект должен содержать информацию об авторе, пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование и другие данные, «но, конечно же, там нет никаких упоминаний, что в законопроекте должна фигурировать маркировка о том, что его внес иноагент».

«После слов "проект вносит" и фамилии депутата должен идти непосредственно текст законопроекта, который в таком виде и становится законом, если за него проголосуют,— объясняет господин Воробьев.—

Если же следовать позиции Минюста, то получается комичная ситуация, когда иноагентская маркировка может перекочевать из законопроекта в принятый и опубликованный закон».

Добавим, что другие депутаты-иноагенты не столь принципиальны в этом вопросе. Например, бывший член фракции КПРФ в Мосгордуме Евгений Ступин (включен в реестр иностранных агентов) размещает соответствующую маркировку в начале сопроводительного письма, а в тексте самого законопроекта обходится без нее. Всего в России сейчас четыре региональных депутата, включенных в реестр иноагентов: помимо господ Воробьева и Ступина это Дарья Беседина (фракция «Яблоко») и Михаил Тимонов (формально входит во фракцию «Справедливая Россия», но считает себя внефракционным депутатом) из Мосгордумы. Также иноагентом признана депутат санкт-петербургского муниципального совета «Дворцовый округ» Наталья Грязневич.

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По мнению юриста Анастасии Бураковой, законодательство об иноагентах написано «максимально неконкретно», поэтому Минюст имеет возможность трактовать установленные ограничения «очень вольно». «Есть общая формулировка: при обращении в государственные органы иноагент обязан ставить маркировку. Депутатская деятельность не относится к обращениям, но уже были случаи наложения подобных взысканий на организации-иноагенты, которые направляли в государственные органы какие-то свои предложения»,— добавляет госпожа Буракова. По ее мнению, появление «иноагентской» маркировки в законе маловероятно, поскольку он «принимается голосованием и издается от лица законодательного органа, а не внесшего его депутата».

Андрей Прах

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