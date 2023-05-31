Депутат-или-агент

В России скоро может не остаться депутатов в статусе иностранных агентов. Пока что их двое — это коммунист Виктор Воробьев (признан иностранным агентом) из Госсовета (парламента) Коми и «яблочница» Дарья Беседина (признана иностранным агентом) из Мосгордумы. Как стало известно «Ъ», Минюст пытается привлечь обоих к административной ответственности за отсутствие «иноагентской» маркировки в депутатских запросах, причем сразу по нескольким эпизодам. В случае успеха это станет поводом для возбуждения уголовного дела и последующего прекращения их полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Мосгордумы Дарья Беседина (признана иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Депутат Мосгордумы Дарья Беседина (признана иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», в Сыктывкарский городской суд поступило сразу четыре дела о привлечении к административной ответственности лидера фракции КПРФ в Государственном совете Коми Виктора Воробьева. Коммунисту вменяется в вину производство материалов без «иноагентской» маркировки, то есть без указания на то, что они произведены иностранным агентом (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, максимальный штраф — 50 тыс. руб.). Два протокола будут рассмотрены 5 июня, еще два — 21-го числа.

Сам Виктор Воробьев пояснил «Ъ», что речь идет об отсутствии маркировки в депутатских запросах, которые он направлял в правоохранительные органы — прокуратуру республики и МВД. Депутат не согласен с позицией Минюста, поскольку считает, что подобные документы не подпадают под действие «иноагентского» законодательства.

«Под "материалом" понимается что-то медийное: пост в соцсетях, статья в газете, видеоблог и так далее — эти нормы перекочевали из закона "О СМИ", которым ранее регулировалась деятельность иноагентов,— заявил он “Ъ”.— Право же на депутатский запрос — это одна из гарантий депутатской деятельности, которая закреплена в законе республики "О статусе депутата", а сам запрос является ее формой и поэтому никак не может быть признан медиаматериалом».

Если принять логику Минюста, то маркировать нужно и законопроекты депутатов-иноагентов, и даже принятые на основе этих проектов законы, иронизирует господин Воробьев: «Такая позиция подрывала бы основы суверенитета России».

Напомним, Виктор Воробьев был признан иностранным агентом 1 апреля 2022 года. Он стал первым депутатом, получившим такой статус. Поводом послужили выплаты от нескольких НКО-иноагентов, а также средства за возврат железнодорожного билета от британской компании. Господин Воробьев попытался оспорить решение о включении в реестр иноагентов в суде, но безуспешно (сейчас дело рассматривается в кассации). С осени прошлого года коммунист сократил публичную активность и перестал вести соцсети, чтобы не маркировать их «иноагентской» плашкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госсовета Коми, лидер фракции КПРФ Виктор Воробьев

Фото: Госсовет Коми Депутат Госсовета Коми, лидер фракции КПРФ Виктор Воробьев

Фото: Госсовет Коми

Виктор Воробьев является не единственным региональным депутатом, попавшим в поле зрения Минюста из-за отсутствия маркировки. Аналогичные претензии со стороны ведомства появились к члену фракции «Яблоко» в Московской городской думе Дарье Бесединой, которая была признана иноагентом 20 января 2023 года за распространение материалов других иностранных агентов, а также высказывания против специальной военной операции на Украине и пропаганду ЛГБТ-отношений.

В Тверской райсуд Москвы поступило как минимум три дела в отношении госпожи Бесединой по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Все они, по данным «Ъ», также связаны с депутатскими запросами.

Сама депутат не стала детально комментировать «Ъ» ситуацию: «Меня не ознакомили с претензиями, более понятно станет, когда я увижу, за что, собственно, меня хотят оштрафовать». В среду суд постановил вернуть протоколы в отношении госпожи Бесединой Минюсту.

Добавим, штраф может стать не единственной проблемой для Виктора Воробьева и Дарьи Бесединой. С декабря прошлого года повторное нарушение порядка деятельности иноагентов, в том числе в части отсутствия маркировки, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (до двух лет лишения свободы). А вступивший в законную силу приговор, в свою очередь, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Собеседники «Ъ»” в Госсовете Коми, например, считают такой сценарий вполне реалистичным: «При неоднократном нарушении и привлечении к ответственности возникает риск возбуждения уголовного дела. В таком случае мы будем вынуждены инициировать вопрос о лишении Воробьева мандата»,— сказал «Ъ» один из депутатов, пожелавший сохранить анонимность.

Андрей Прах; Андрей Иванов, Сыктывкар