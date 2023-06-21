Высшая мера регулирования

Госдума в среду рассмотрела в первом чтении две инициативы, ужесточающие законодательство об иностранных агентах и вводящие ответственность для тех, кто помогает им обходить запреты. Никто из депутатов не заступился за агентов, более того, прозвучало требование и вовсе «прекратить их деятельность» на территории России и еще больше ужесточить ответственность для их помощников. На заседании также поднимался вопрос о невозможности признания иноагентом «Ельцин-центра»: единоросс Андрей Альшевских не исключил, что в будущем ситуация может измениться благодаря поправкам к закону о наследии бывших президентов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты из думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия») 26 апреля внесли в Госдуму пакет из пяти законопроектов, касающихся деятельности иностранных агентов. Все они стояли в повестке заседания 21 июня, но рассмотреть парламентарии успели только два. В итоге в первом чтении были приняты поправки к базовому закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).

Инициативы предлагают лишить иноагентов не только финансовой, как сейчас, но и имущественной поддержки от государства.

Кроме того, они устанавливают ответственность для тех, кто помогает иноагентам обходить установленные для них законом запреты.

На первый раз Минюст вынесет таким гражданам или организациям предупреждение, а за невыполнение этого предписания предусмотрена уже административная ответственность: штрафы для граждан составят до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс. руб.

Основной докладчик по рассматриваемым законопроектам Андрей Альшевских («Единая Россия») отчитался, что с помощью принятого в декабре прошлого года базового закона «государство ослабило влияние иностранных агентов на общество». С того момента комиссия изучала правоприменительную практику, и результатом этой «кропотливой работы» стали законопроекты-спутники, пояснил депутат.

Даниил Бессарабов (ЕР), докладывая позицию профильного комитета Госдумы по законодательству, заявил о поддержке подхода, «когда базовый закон подкрепляется нормами государственного принуждения» в виде поправок к КоАП.

Затем наступила очередь депутатских вопросов. Олег Леонов («Новые люди») поинтересовался, будут ли штрафовать тех, кто делает в соцсетях репосты публикаций иноагентов, не указавших свой статус. Андрей Альшевских ответил, что «перед законом все равны», но ответственность в этом случае наступит только в случае игнорирования соответствующего предупреждения Минюста.

Олег Михайлов (КПРФ) спросил, будет ли наказываться лицо, сославшееся на публикацию иноагента без указания его статуса, если тот, в свою очередь, в этой публикации свой статус указал. Господин Альшевских не стал вдаваться в детали подобной ситуации, повторив лишь, что «ответственность будут нести все», если они «своими действиями или бездействиями способствовали нарушению законодательства».

Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») внес радикальное предложение: «Зачем нам все время сопровождать, следить и контролировать иностранных агентов, не пора ли просто прекратить их деятельность в стране?» Также его интересовало, сможет ли закон «взять под контроль» деятельность таких организаций, как «Ельцин-центр», которые имеют «эксклюзивные законодательные условия своей работы». Напомним, что ранее сам Андрей Альшевских просил Минюст провести проверку деятельности этой организации. В ответ в ведомстве заявили о невозможности признать «Ельцин-центр» иностранным агентом, поскольку этому препятствует действующий закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Господин Альшевских предложил господину Кузнецову обратиться с инициативой о радикальном запрете деятельности иноагентов в думскую комиссию по борьбе с иностранным вмешательством, и она «с удовольствием это рассмотрит». Что касается «Ельцин-центра», единоросс не исключил, что в закон, на основании которого этот объект был создан, будут вноситься изменения.

Иван Сухарев (ЛДПР) спросил, не считают ли авторы наказание для тех, кто помогает иноагентам обходить запреты, «недостаточно жестким». Господин Альшевских не стал спорить и предложил депутату внести свои предложения ко второму чтению.

«На сегодняшний день иноагенты, по сути, являются опорой для работы разведслужб на территории Российской Федерации»,— подчеркнул еще один соавтор законопроектов Андрей Луговой (ЛДПР). По его словам, в итоге необходимо прийти к такому ужесточению закона, чтобы любое получение иностранной поддержки вкупе с занятием политической деятельностью было запрещено. «Только в этом случае мы сможем победить эту заразу»,— подытожил господин Луговой.

Депутаты согласились с необходимостью «победить заразу» почти единодушно. За поправки к закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» было подано 377 голосов, воздержался один. Поправки к КоАП поддержали 382 депутата.

Ксения Веретенникова