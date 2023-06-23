Минюст объявил иноагентами бизнесмена Леонида Невзлина и политика Михаила Лобанова

Министерство юстиции России сегодня, 23 июня, внесло в перечень иностранных агентов семь человек и одну организацию. Среди объявленных иностранными агентами — меценат, экс-руководитель «ЮКОСа» Леонид Невзлин, депутат Мосгордумы Евгений Ступин, московский политик, доцент МГУ Михаил Лобанов, научный журналист Илья Колмановский.
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Минюст приводит следующие обоснования для внесения указанных лиц в реестр:
- Леонид Невзлин принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях», «выступал в поддержку ВСУ»;
- Евгений Ступин «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», выступал против спецоперации на Украине;
- Михаил Лобанов участвовал в создании материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях»;
- Илья Колмановский «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, осуществлял финансирование организаций, оказывающих поддержку ВСУ»;
- Правозащитник Александр Белик участвовал в создании материалов иностранных агентов, «осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений», выступал против спецоперации на Украине, «получал поддержку со стороны иностранных источников»;
- Политик Виктор Боварь участвовал в распространении материалов иностранных агентов, «а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», выступал против спецоперации на Украине;
- Профессор Руслан Латыпов выступал против спецоперации на Украине, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях», участвовал в создании материалов иностранных агентов;
- Комьюнити-центр «Действие» распространял материалы иностранных агентов, «осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений», «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике»;
- «Движение сознательных отказчиков» (правозащитный проект, оказывающий помощь отказчикам от военной службы) «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях», участвовало в распространении материалов иностранных агентов, выступало против спецоперации на Украине.