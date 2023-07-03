Минюст не любит троицу

Вечером 30 июня Минюст опубликовал список новых иностранных агентов, в число которых вошел депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Таким образом, статус иноагента получили уже четыре депутата регионального уровня, и трое из них — в Москве. Руководство Мосгордумы ситуацию пока не комментирует, а близкий к мэрии источник отмечает, что городские власти не могут оценивать действия Минюста и правоохранительных органов. Эксперт считает, что такое количество иноагентов в Мосгордуме — результат сопровождавшихся протестами выборов 2019 года, и новый статус сильно осложнит этим депутатам переизбрание в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, первым депутатом-иноагентом в Мосгордуме (МГД) стала 20 января 2023 года «яблочница» Дарья Беседина. Спустя пять месяцев, 23 июня, иноагентом был объявлен депутат Евгений Ступин, которого к тому моменту КПРФ уже исключила из партии и фракции. А первым из действующих парламентариев в реестр Минюста в апреле 2022-го попал лидер фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьев. После этого его исключили из состава президиума Госсовета, а в июле 2022-го он лишился оплачиваемой должности в парламенте.

На работе Дарьи Бесединой в МГД ее новый статус поначалу почти не отразился, за исключением появления специального титра во время трансляций ее выступлений и необходимости «агентской» маркировки на внесенных ею законопроектах. Но в последнее время у госпожи Бесединой все же возникли неприятности: как ранее сообщал “Ъ”, Минюст пытается привлечь ее и Виктора Воробьева к административной ответственности за отсутствие маркировки в депутатских запросах, что впоследствии может стать поводом для возбуждения уголовного дела и прекращения их полномочий. Евгений Ступин и Михаил Тимонов получили статус иноагента уже во время летних каникул в МГД и пока не успели ощутить его на практике.

Напомним, все три депутата избрались в МГД при поддержке проекта оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование», суть которого заключалась в призыве голосовать за наиболее сильного, по версии его авторов, оппозиционера в округе. Дарья Беседина победила экс-кандидата в мэры Вадима Кумина (КПРФ) в округе №8, Евгений Ступин выиграл у Максима Шингаркина («Родина») в округе №20, а Михаил Тимонов победил провластного самовыдвиженца Антона Молева в округе №16. После избрания господин Тимонов вошел в состоящую из трех депутатов фракцию «Справедливой России» и даже стал ее руководителем, но уже через три месяца лишился поста из-за разногласий по проекту столичного бюджета (господин Тимонов голосовал против его принятия, а его коллеги — за). С тех пор он формально оставался в составе фракции, но неоднократно публично заявлял, что считает себя внефракционным депутатом.

Все три депутата открыто критиковали руководство города и МГД, а в период коронавирусных ограничений боролись за возвращение очных пленарных заседаний и даже несколько раз участвовали в дистанционной «пленарке», собравшись перед закрытым залом заседаний. Летом 2020 года они в числе других оппозиционных коллег инициировали процедуру выражения недоверия спикеру Алексею Шапошникову (ЕР), обвиняя его в безответственном поведении во время пандемии и сокрытии доходов. Позже господа Ступин и Тимонов направили соответствующие запросы в комиссию по контролю за доходами депутатов, но та нарушений в декларации спикера не нашла. Наконец, эти депутаты нередко выступали в роли возмутителей спокойствия на заседаниях МГД: например, Евгений Ступин в мае 2023-го настолько бурно добивался возможности выступить по законопроекту об изменениях в избирательном законодательстве, что спикер Шапошников был вынужден остановить заседание.

В сообщении на сайте Минюста говорится, что Михаил Тимонов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространял «недостоверную информацию» о решениях органов власти и их политике. Господин Тимонов сообщил “Ъ”, что не согласен с решением Минюста и намерен оспорить его в суде. Отвечая на вопрос, было ли оно неожиданным, депутат предложил рассуждать философски: «Когда вы принимаете то или иное решение, вы оцениваете и связанные с этим риски. Когда вы принимаете решение оставаться независимым политиком в современной России и честно служить своим избирателям, то вы понимаете, что попадаете в зону риска. И тут остается только ждать — прилетит или не прилетит».

Алексей Шапошников ситуацию пока не комментировал. А близкий к мэрии Москвы источник “Ъ” отметил, что решения Минюста по трем депутатам основаны на информации от правоохранительных органов и городские власти не могут давать этому какую-то оценку. «Значит, у правоохранительных органов было достаточно информации для принятия соответствующего решения вне зависимости от статуса и должностей, которые занимают эти люди»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Политолог Алексей Макаркин напоминает, что действующий состав МГД был избран на сопровождавшихся протестами выборах 2019 года (протесты были вызваны отказом в регистрации ряду оппозиционных кандидатов): «Эти депутаты избраны от разных партий, но были поддержаны протестным электоратом и затем сами поддерживали протестные движения в своей работе». По мнению эксперта, новый статус сильно осложнит этим депутатам возможность переизбрания в 2024 году (иноагентам не запрещено выдвигаться, но они должны маркировать все свои документы и агитацию, поскольку КПРФ и «Справедливая Россия» не поддержат кандидата-иноагента, а выдвижение от «Яблока» маловероятно, так как партия значительно почистила свои ряды. К тому же в Москве, несмотря на наличие либерального электората, есть и значительная доля избирателей-пенсионеров, которые «шарахаются» от иноагентов, отмечает господин Макаркин. В то же время для власти, по его словам, наличие в МГД иноагентов не создает репутационных рисков: «Риски связаны не с тем, кто и что про это подумает, а с двумя другими обстоятельствами: будут ли протестные акции сейчас и как будут голосовать потом». Протестов, по мнению политолога, не будет, а голосование на выборах в МГД в 2024 году, скорее всего, пройдет по модели выборов в Госдуму-2021, полагает он.

Елена Рожкова