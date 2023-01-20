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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил певицу Монеточку и основателя Gulagu.net Осечкина иноагентами

В реестр иностранных агентов внесена певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, и основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Об этом сообщил Минюст РФ, который ведет реестр иноагентов.

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Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Владимир Осечкин

Владимир Осечкин

Фото: из личного архива Владимира Осечкина

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Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Владимир Осечкин

Фото: из личного архива Владимира Осечкина

Также в реестр иноагентов по решению Минюста внесены:

  • депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина;
  • блогер Вадим Харченко;
  • черкесский политический и общественный деятель Ибрагим Яганов;
  • экс-ведущий «Навальный LIVE» Антон Устимов (известный как Антон Пикули);
  • проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».

После начала российской военной операции на Украине Монеточка совместно с музыкантом Иваном Алексеевым (Noize MC, признан иностранным агентом) провели благотворительные концерты в Европе. Собранные с продажи билетов средства были направлены на помощь украинским беженцам. Госпожа Гырдымова уехала из России и в настоящее время проживает в Литве.

С инициативой о признании Монеточки иноагентом 19 января выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Внести певицу в реестр Минюста господин Бородин предложил из-за видео с выступления на концерте в Литве, где она держит в руках сине-белый флаг и выкрикивает «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

В 2011 году Владимир Осечкин основал правозащитный проект Gulagu.net, в рамках которого обнародовал видеозаписи о пытках и насилии в российских СИЗО и тюремных больницах, по результатам которых были возбуждены десятки уголовных дел. В 2015 году господин Осечкин переехал во Францию.

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