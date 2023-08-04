Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Три семейные пары приходят на сеанс групповой терапии в кабинет некой Антонии. На стенах — модные фотоработы, на столе — ассортимент горячительных напитков. Не хватает сущего пустяка — самого психотерапевта. Только на блюде лежат пронумерованные конверты с восьмью заданиями, которые герои должны выполнить. Представиться, рассказать об истории знакомства и планах на будущее, любимых сексуальных позах и степени собственной ревнивости.

Исполнив каждое из заданий, следует протрубить в прилагающийся к конвертам горн. Что за пионерская чушь эта деталь, не понять. Горн обыгрывается только один раз, когда его угрожают засунуть одному из пациентов понятно куда, и робкая вспышка анального юмора приятно разбавляет экранную тоску.

Зачем шестерым потребовалась срочная помощь, трудно сказать. У адвоката Лауры и бухгалтера Даниэля сын-старшеклассник устроил нелетальное ДТП и нарисовал на доске учительницу в виде суки. Еще его били в школе, но Даниэль решил эту проблему, сломав нос папе обидчика. Архитектор Карла и бывший туроператор, а ныне "персональный покупатель" Эстебан уже три года никак не могут съехаться. Выяснится, что Эстебан — лудоман, но эту проблему он тоже решил. Тяжелее всего ситуация у Марты, уволенной из воспитательниц детского сада за алкоголизм и пытавшейся покончить с собой, и коммивояжера Роберто».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не будем знакомы».