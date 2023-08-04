Прокатная десятка

3 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых корейский боевик «Криминальный город: Разборки в Пусане» и российское фэнтези «Баба Яга спасает мир». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Корабль призраков
- Режиссер: Гари Шор
- В ролях: Элис Ив, Нелл Хадсон, Джоэль Фрай, Тим Дауни, Уильям Шокли, Энгус Райт
- Жанр: ужасы, драма / США, Великобритания / 125 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинопрокатчик «Вольга»: «Знаменитый трансатлантический лайнер "Королева Мэри" — самый зловещий корабль в истории. У судна, превосходящего по размерам "Титаник", в прошлом полно несчастных случаев и загадочных смертей. Леденящие душу события 1938 года таинственным образом переплетаются с судьбой семьи, поднявшейся на борт в наши дни. Теперь, чтобы спасти своего ребенка, паре родителей придется познать настоящий ужас и лицом к лицу столкнуться с призраками проклятого корабля».
Криминальный город: Разборки в Пусане
- Режиссер: Ли Сан-ён
- В ролях: Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун
- Жанр: криминал, боевик, триллер, детектив / Южная Корея / 105 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «2015 год. Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает бригада свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали».
Баба Яга спасает мир
- Режиссер: Карен Захаров
- В ролях: Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда
- Жанр: фэнтези, комедия, семейный, приключения / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинопрокатчик «Наше кино»: «Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад».
Свадебная резня
- Режиссер: Тимоти Вудворд мл.
- В ролях: Кэм Жиганде, Джейсон Патрик, Наталия Берн, Орландо Джонс
- Жанр: боевик, триллер / США / 109 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинопрокатчик «Global Film»: «День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для сбежавшей молодой невесты ночь перед несостоявшимся торжеством стала сущим кошмаром — разгневанный бывший жених, прихватив с собой дружков-головорезов, ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой. Если, конечно, ей удастся дожить до утра».
О чем говорят незнакомцы
- Режиссер: Херардо Эрреро
- В ролях: Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Ева Угарте
- Жанр: драма, комедия / Испания / 93 мин.
- В прокате: с 27 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Три семейные пары приходят на сеанс групповой терапии в кабинет некой Антонии. На стенах — модные фотоработы, на столе — ассортимент горячительных напитков. Не хватает сущего пустяка — самого психотерапевта. Только на блюде лежат пронумерованные конверты с восьмью заданиями, которые герои должны выполнить. Представиться, рассказать об истории знакомства и планах на будущее, любимых сексуальных позах и степени собственной ревнивости.
Исполнив каждое из заданий, следует протрубить в прилагающийся к конвертам горн. Что за пионерская чушь эта деталь, не понять. Горн обыгрывается только один раз, когда его угрожают засунуть одному из пациентов понятно куда, и робкая вспышка анального юмора приятно разбавляет экранную тоску.
Зачем шестерым потребовалась срочная помощь, трудно сказать. У адвоката Лауры и бухгалтера Даниэля сын-старшеклассник устроил нелетальное ДТП и нарисовал на доске учительницу в виде суки. Еще его били в школе, но Даниэль решил эту проблему, сломав нос папе обидчика. Архитектор Карла и бывший туроператор, а ныне "персональный покупатель" Эстебан уже три года никак не могут съехаться. Выяснится, что Эстебан — лудоман, но эту проблему он тоже решил. Тяжелее всего ситуация у Марты, уволенной из воспитательниц детского сада за алкоголизм и пытавшейся покончить с собой, и коммивояжера Роберто».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не будем знакомы».
Свинка
- Режиссер: Карлота Переда
- В ролях: Лаура Галан, Ричард Холмс, Кармен Мачи, Клаудия Салас, Ирене Феррейро
- Жанр: триллер, драма / Испания, Франция / 99 мин.
- В прокате: с 27 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Юную Сару, дежурящую в отцовской мясной лавке, кровь не пугает: она сама ходит с папой на охоту и стреляет кроликов. Гораздо страшнее для нее насмешливые взгляды и перешептывания стройных сверстниц, которые обзывают ее свинкой из-за лишнего веса и придумывают жестокие розыгрыши. Карлота Переда, снявшая фильм по собственному сценарию, всего в паре коротких сцен обрисовывает предысторию…
Язвительными подначками от ровесниц Сарины горести не исчерпываются. Ее постоянно донимает придирками мать, которую побаиваются и муж, и младший сын, и даже полицейская собака облаивает каждый раз, когда девушка проходит мимо участка. Обиды Сара тайно заедает сладостями, а освежиться в городской бассейн ходит, когда там никого нет, даже в одиночестве стесняясь своего тела.
Во время одного из таких походов она встречает незнакомца, который внезапно показывается из воды, напугав ее. Но не успевает Сара опомниться, как появляются три ее обидчицы, которые едва ее не топят и убегают, забрав ее одежду, полотенце и телефон. Когда Сара ныряет, чтобы скрыться от задир, на заднем плане в воде мелькает окровавленное мертвое тело».
Подробнее о фильме — в материалах «Одержимая весом» и «Свинка не та, кем кажется».
Чужак
- Режиссер: Ксавье Жанс
- В ролях: Нассим Си Ахмед, Лорин Нунэ, Оливье Гурме, Чанантича Тан-ква
- Жанр: боевик, триллер / Франция / 99 мин.
- В прокате: с 27 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Путь Самира начинается на ринге в тюремном спортзале. За что его посадили, авторы фильма не уточняют, но сейчас он превратился в образцового заключенного, который слушает мудрые наставления много повидавшего старшего товарища, разумно уклоняется от участия во внутритюремных разборках и спокойно ждет своего УДО. Оно наступает, и Самир, твердо намеренный не сворачивать больше на криминальную дорожку, устраивается работать на стройку, где встречает еще одного носителя народной философии, который сообщает ему, что не человек самостоятельно выбирает свою судьбу, а ее заранее предопределяет Аллах. Тем временем темное прошлое не оставляет нашего героя в покое: наркоторговец, на которого он раньше работал, хочет, чтобы он снова взялся за старое, а когда тот отказывается, высылает за ним своих подручных, одного из которых Самир в итоге совершенно случайно убивает. Опустив довольно много подробностей того, как же он выкрутился из этой ситуации, Ксавье Жанс и три его соавтора сценария переносят действие на пять лет вперед…
Счастливая маленькая семья копит деньги, чтобы купить участок на берегу моря и построить там собственный бар с караоке. Однако, глядя на то, как они безмятежно резвятся в волнах и обсуждают планы на будущее, любой зритель, видевший в своей жизни два-три боевика, понимает, что Мия и ее нерожденный младенец, увы, не жильцы…»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драчный контракт».
Реинкарнация. Новая глава
- Режиссер: Даина Рейд
- В ролях: Сара Снук, Лили Латорре, Дэймон Херриман, Грета Скакки
- Жанр: ужасы, драма / Австралия / 100 мин.
- В прокате: с 27 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Мие (Лили Ла Торре), дочери врача-репродуктолога из Южной Австралии Сары (Сара Снук), исполнилось семь лет, и странности в этот день начались с самого утра. Сначала по двору начинает скакать симпатичный белый кролик, которого явно никто не дарил, и у соседей его вроде никто не хватился. Потом девочка интересуется, придет ли на праздник ее бабушка Джоан (Грета Скакки), по которой она якобы ужасно тоскует, хотя никогда не видела, а на резонное мамино недоумение отвечает: "Я всегда скучаю по тем, кого не видела". Дальше — больше. Именинница сооружает себе из картона жутковатую кроличью маску, которая дьявольски уместно смотрелась бы и на острове Саммерайл из "Плетеного человека", и на улицах города Ксения, штат Огайо, в "Гуммо" Хармони Корина; начинает рисовать тревожные картинки, вопиющие о внутреннем смятении: "Мне кажется, меня больше нет"; ни с того ни с сего у нее начинает идти носом кровь. В довершении всего Миа требует, чтобы отныне ее называли Элис, и Саре становится совсем уж не до шуток. Именно так звали ее сестру, которая пропала в том же семилетнем возрасте и о существовании которой Миа, по идее, вообще не должна была знать. Чтобы попробовать разобраться, что к чему, Сара с дочерью отправляются в дом, где прошло ее с Элис детство».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Семейные бренности» и «Алиса больше не живет».
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
- Режиссер: Геро фон Бём
- В ролях: Хельмут Ньютон, Сигурни Уивер, Грейс Джонс, Сильвия Гоббель, Изабелла Росселлини
- Жанр: документальный, биография / Германия / 90 мин.
- В прокате: с 27 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «В случае Ньютона, одного из величайших фэшн-фотографов минувшего столетия, за тьму отвечают мизогиния и сомнительные художественные референсы. Сегодня, когда Ньютон в первую очередь ассоциируется с альбомами Taschen для кофейных столиков, имеющимися в любом приличном доме или мебельном салоне, зрителю уже трудно представить, что много лет назад его творчество вызывало возмущение прогрессивно настроенной части человечества, а та же Сьюзен Зонтаг в эфире телепередачи Бернара Пиво "Апостроф" в лицо клеймила фотографа последними словами. За эксплуатацию и объективацию женского тела, за унизительные мизансцены, в рамках которых обнаженные модели вставали на четвереньки и примеряли на спину седло. "Женщина не кукла, не Барби — поиграл и выбросил",— смущенно соглашаются Клаудия Шиффер или Надя Ауэрман. Их трогательные признания сменяются архивными кадрами бэкстейдж: Ньютон тиранит моделей на пристани в Монако, призывая какого-то атлета, рекламирующего купальные костюмы, добиться подручными способами эрекции. Ведь в каждом снимке должны быть конфликт и провокация, красота — это очень скучно.
Самое интересное в фильме фон Бёма — редкие реплики самого Ньютона, видимо, согласившегося незадолго до смерти на пару неформальных бесед. В первые же минуты он заявляет на камеру: все фильмы о фотографах невозможно смотреть, настолько они банальны».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Секс за работой».
Жанна Дюбарри
- Режиссер: Майвенн
- В ролях: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо, Робен Ренуччи
- Жанр: драма, биография, история / Франция / 113 мин.
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Жанна Дюбарри" Майвенн может показаться фильмом о скандальности, о социальных различиях, о правилах и о тех, кто не хочет их соблюдать,— но актриса и режиссер Майвенн снимала только о любви. Костюмная драма о любви проститутки, свободно и с удовольствием вверяющей свое тело разным, чаще немолодым, мужикам, и короля — который может подарить любовнице небольшую резиденцию, но не может сделать так, чтобы любовницу перестали шпынять его собственные дочери. Архаичная, пыльная история, где двое людей смотрят друг на друга под нескончаемую музыку, а остальные им то мешают, то помогают. Майвенн играет Жанну, она в этой роли бесконечно обаятельна — как и во всех своих ролях…
Фильм то дрейфует в сторону комедийности "Красотки", особенно в эпизодах, где Жанну обучают правилам высшего общества, то пародийно пересказывает "Золушку" со злыми принцессами и бедной работящей Золушкой на чужом балу. Иногда Майвенн вступает в прямой спор с "Марией Антуанеттой" Софии Копполы, где Азия Ардженто играла Жанну-простушку, Жанну-дурочку. Майвенн не считает Жанну дурочкой: она видит перед собой просто влюбленную женщину. Но главный двигатель сюжета — нескрываемое удовольствие самой Майвенн».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Гордое обаяние фаворитизма».