Следствие ведут кулаки

«Криминальный город: Разборки в Пусане» Ли Сан Ёна — третья часть криминально-комедийной франшизы с популярным корейским актером Ма Дон Соком в главной роли. Новый фильм исправно следует траектории, заданной двумя предыдущими: герой борется с правонарушителями с помощью доброго слова и мощных кулаков, а картина успешно собирает деньги, открывая возможности для еще одного сиквела. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успех непритязательного комедийного боевика держится на широких плечах актера Ма Дон Сока, играющего главного героя

Фото: Big Punch Pictures Успех непритязательного комедийного боевика держится на широких плечах актера Ма Дон Сока, играющего главного героя

Фото: Big Punch Pictures

Первый «Криминальный город», тогда еще основанный на реальных событиях, вышел на экраны в 2017 году. В российский прокат он тогда не попал, но был выпущен на онлайн-платформах прошлым летом, в преддверии премьеры второй части. У себя на родине дилогия же оказалась настолько успешной, что теперь ее создатели планируют выпустить еще четыре продолжения, не считая уже снятого, плюс несколько спин-оффов. Вся эта затея держится на широких плечах Ма Дон Сока — бывшего боксера, клубного вышибалы и спортивного тренера, обладателя внушительных габаритов и невозмутимого выражения лица, с которым он шутит шутки и отправляет в нокаут плохих парней. Эти последние во франшизе меняются, так же как полицейские—коллеги главного героя, детектива, которого зовут почти так же, как самого актера: Ма Сок До, но сам он остается незыблемой во всех смыслах константой.

Действие третьего «Криминального города» происходит спустя семь лет после второго, в 2015 году. Возможно, это намек на то, что сейчас в Южной Корее с коррупцией в правоохранительных органах и незаконным оборотом наркотических веществ уже покончено, а вот восемь лет назад кто-то кое-где порой еще позволял себе нарушать закон, наивно полагая, что Ма Сок До не явится по их душу. Местом событий становится портовый город Инчхон — Пусан в русское прокатное название, очевидно, попал из другого известного фильма с Ма Дон Соком, зомби-триллера «Поезд в Пусан» (2016), естественно, не имеющего к «Криминальному городу» ни малейшего отношения.

Криминальная интрига здесь вертится вокруг партии синтетического наркотика, в котором равно заинтересованы японские якудза и китайские триады, а также «оборотень в погонах» из наркоотдела Джу Сон Чол (Ли Джун Хёк), который вместе со своей командой крадет товар у первых, чтобы продать вторым за $30 млн. По ходу этой операции он вместе с подручными убивает вышедшего было на их след полицейского капитана, а заодно от передоза умирает какая-то случайная девица, и это обращает на себя внимание Ма Сок До и его убойного отдела.

Они берутся за следствие, которое состоит в том, чтобы без ордера вламываться в разные подозрительные места и выбивать информацию из задержанных пытками и угрозами. Никаких рефлексий по поводу этих методов ни герои, ни авторы фильма не испытывают, а смотрящих его простых обывателей, видимо, должно успокаивать, что так полицейские обходятся только с правонарушителями, тем же, кто живет честно, ничего не грозит. Тем более что в перерывах между этими занятиями, а иногда и параллельно с ними команда Ма Сок До обменивается шутками, попадает в дурацкие передряги и всячески комикует, подчеркивая, что парни они, в общем, вполне добродушные.

Тем временем босс якудзы (Дзюн Кунимура) отправляет на поиски пропавшего наркотика самого жестокого из своих головорезов (Мунэтака Аоки), который двигается в расследовании навстречу Ма Сок До, расчищая себе путь, натурально, катаной. Кровь льется довольно обильно, хотя по меркам корейского кино настоящего насилия тут мало, а от самых жестоких сцен камера даже отворачивается. К тому же с самого начала понятно, что при любых обстоятельствах главному герою и его товарищам не грозит ничего, кроме нескольких шрамов, легких переломов и, возможно, небольшого сотрясения мозга. И эта гарантированная победа добра с минимальными потерями дополнительно снижает и без того не слишком острое напряжение.