Следствие ведут кулаки

«Криминальный город: Разборки в Пусане» Ли Сан Ёна — третья часть криминально-комедийной франшизы с популярным корейским актером Ма Дон Соком в главной роли. Новый фильм исправно следует траектории, заданной двумя предыдущими: герой борется с правонарушителями с помощью доброго слова и мощных кулаков, а картина успешно собирает деньги, открывая возможности для еще одного сиквела. Рассказывает Юлия Шагельман.
Успех непритязательного комедийного боевика держится на широких плечах актера Ма Дон Сока, играющего главного героя
Фото: Big Punch Pictures
Первый «Криминальный город», тогда еще основанный на реальных событиях, вышел на экраны в 2017 году. В российский прокат он тогда не попал, но был выпущен на онлайн-платформах прошлым летом, в преддверии премьеры второй части. У себя на родине дилогия же оказалась настолько успешной, что теперь ее создатели планируют выпустить еще четыре продолжения, не считая уже снятого, плюс несколько спин-оффов. Вся эта затея держится на широких плечах Ма Дон Сока — бывшего боксера, клубного вышибалы и спортивного тренера, обладателя внушительных габаритов и невозмутимого выражения лица, с которым он шутит шутки и отправляет в нокаут плохих парней. Эти последние во франшизе меняются, так же как полицейские—коллеги главного героя, детектива, которого зовут почти так же, как самого актера: Ма Сок До, но сам он остается незыблемой во всех смыслах константой.
Действие третьего «Криминального города» происходит спустя семь лет после второго, в 2015 году. Возможно, это намек на то, что сейчас в Южной Корее с коррупцией в правоохранительных органах и незаконным оборотом наркотических веществ уже покончено, а вот восемь лет назад кто-то кое-где порой еще позволял себе нарушать закон, наивно полагая, что Ма Сок До не явится по их душу. Местом событий становится портовый город Инчхон — Пусан в русское прокатное название, очевидно, попал из другого известного фильма с Ма Дон Соком, зомби-триллера «Поезд в Пусан» (2016), естественно, не имеющего к «Криминальному городу» ни малейшего отношения.
Криминальная интрига здесь вертится вокруг партии синтетического наркотика, в котором равно заинтересованы японские якудза и китайские триады, а также «оборотень в погонах» из наркоотдела Джу Сон Чол (Ли Джун Хёк), который вместе со своей командой крадет товар у первых, чтобы продать вторым за $30 млн. По ходу этой операции он вместе с подручными убивает вышедшего было на их след полицейского капитана, а заодно от передоза умирает какая-то случайная девица, и это обращает на себя внимание Ма Сок До и его убойного отдела.
Они берутся за следствие, которое состоит в том, чтобы без ордера вламываться в разные подозрительные места и выбивать информацию из задержанных пытками и угрозами. Никаких рефлексий по поводу этих методов ни герои, ни авторы фильма не испытывают, а смотрящих его простых обывателей, видимо, должно успокаивать, что так полицейские обходятся только с правонарушителями, тем же, кто живет честно, ничего не грозит. Тем более что в перерывах между этими занятиями, а иногда и параллельно с ними команда Ма Сок До обменивается шутками, попадает в дурацкие передряги и всячески комикует, подчеркивая, что парни они, в общем, вполне добродушные.
Тем временем босс якудзы (Дзюн Кунимура) отправляет на поиски пропавшего наркотика самого жестокого из своих головорезов (Мунэтака Аоки), который двигается в расследовании навстречу Ма Сок До, расчищая себе путь, натурально, катаной. Кровь льется довольно обильно, хотя по меркам корейского кино настоящего насилия тут мало, а от самых жестоких сцен камера даже отворачивается. К тому же с самого начала понятно, что при любых обстоятельствах главному герою и его товарищам не грозит ничего, кроме нескольких шрамов, легких переломов и, возможно, небольшого сотрясения мозга. И эта гарантированная победа добра с минимальными потерями дополнительно снижает и без того не слишком острое напряжение.