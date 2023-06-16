Свинка не та, кем кажется

В российский прокат выходит хит прошлогоднего фестиваля «Сандэнс» — «Свинка» испанки Карлоты Переды. Бодипозитивный хоррор, где в отношения между главной героиней, страдающей от избыточного веса, и насмехающимися над ней сверстницами вмешивается маньяк.

Текст: Алексей Филиппов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Backup Films; Иллюзион Кино Фото: Backup Films; Иллюзион Кино

Сара (Лаура Галан) — дочь хозяина мясной лавки, чьих клиентов переманил новомодный супермаркет. Иногда девушка ходит с отцом на охоту, а в остальное время старается не покидать родительский дом, так как сверстницы издеваются над ней из-за веса. Прячась от окружающего мира за витриной с колбасами и в наушниках с балладами о любви, Сара чувствует себя тотально неуместной: там, где ее не донимают жестокие подростки, девушка подвергается суровой заботе матери (Кармен Мачи из «Поговори с ней») и насмешкам младшего брата. Когда она все-таки решается сходить в открытый бассейн, мирное купание оборачивается новым унижением: вооружившись сачком, три девушки чуть не топят ее в мутных водах, а затем крадут всю одежду.

Мощный стресс Сары совпадает с чрезвычайным происшествием: в том самом бассейне находят тело утопленного спасателя, привязанного к стулу. Вдобавок пропали официантка и, как выяснится позже, троица задир. Городишко автономной области Эстремадура на ушах: это первое убийство в истории тихого места, где гражданская гвардия привыкла решать проблемы вроде сбежавшего быка. Сара при этом видела молчаливого детину (Ричард Холмс), который похитил ее обидчиц, но боится признаться, что: а) была в бассейне; б) чуть не погибла; в) шла домой в одном купальнике (и снова подвергалась унижениям).

Полнометражный сольный дебют испанки Карлоты Переды, «Свинка» вошла в пятерку самых номинированных фильмов на испанскую премию «Гойя» этого года — наряду, например, с «Хищниками» и «Землей Алькаррас». И в зависимости от того, как излагать сюжет, фильм Переды можно представить и как психологический кошмар пубертата, и как эксплуатирующий подростковые несчастья слэшер. Если первый вариант раскрывается в полный рост практически через сцену, то дыхание кровавой расплаты, которую несет таинственный незнакомец, ощущается постоянно где-то на кромке кадра. Тут органично смыкаются два сорта саспенса: от томящейся чужеродности и от вторжения в городок Другого (недаром роль маньяка досталась иноземному артисту Холмсу).

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Потому-то Сара и ощущает с маньяком странную, привидевшуюся словно в жарком кошмаре близость: он, вероятно, тоже думает, как со всем покончить. И если его болезненная ярость находит выход в убийстве неприятных прохожих, то девушка, с которой каждый встречный обходится в той или иной степени по-свински, пытается откопать проблему в себе. И не находит, глядя на корпулентных родителей, злых на язык соседей или отмороженных ровесниц, которым все прощают за стройность, и юность, и красивые, должно быть, глаза.

Есть у «Свинки» и еще одна примечательная черта помимо невольного знака равенства между непрошеными комментариями о внешности и таким же внезапным кровожадным гостем. Нагнетая градус нервозности и жестокости — в том числе разговорами об охоте и корриде,— Карлота Перида обманывает и тех зрителей, кто судит фильм по обложке. Ни испанской резни бензопилой, ни кровавого мщения в буквальном смысле не будет — хотя ружье, которое чистит отец-мясник перед телевизором, конечно, выстрелит в единственный подобающий для замысла момент.

Неуверенная в себе, пугающаяся каждого шага и взгляда Сара в финале как будто рождается заново — вопреки тому, что ей приходится вынести в логове маньяка, а тем паче — дома и на улице каждый божий день. В этом можно усмотреть фигу тем, кто надеется загнобить беззащитных до скотского состояния. С волками жить — не повод уподобляться им.

В прокате с 22 июня

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