Сияние кубрика

В прокате — «Корабль призраков» (Haunting of The Queen Mary) Гэри Шора. Сложно, но бессмысленно сочиненный фильм ужасов, снятый на борту легендарного трансатлантического лайнера «Королева Мэри», поначалу очаровал Михаила Трофименкова своей ретроэстетикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все самое интересное на лайнере «Королева Мэри» успевает завершиться за полчаса двухчасового фильма

Фото: White Horse Pictures Все самое интересное на лайнере «Королева Мэри» успевает завершиться за полчаса двухчасового фильма

Фото: White Horse Pictures

Образец для своего фильма Гэри Шор выбрал классический, легкоузнаваемый, но, увы, недосягаемый даже для более талантливых, чем он, режиссеров. «Корабль призраков» — это просто-напросто безбожное подражание великому «Сиянию» (1980) Стэнли Кубрика. Только вместо закрытого на зиму высокогорного отеля «Оверлук» действие разыгрывается на борту «Королевы Мэри», легенды круизного мореплавания. Что в отеле, что на лайнере некогда были совершены кошмарные убийства, и там и там воздух отравлен мистическими миазмами, а богатые интерьеры населены обреченными на вечное возвращение призраками.

Даже орудие преступления у Кубрика и Шора идентично: топор. Правда, кровищи Шор пускает на экране побольше, чем Кубрик. И эпизод с блукающей по коридору женщиной с торчащим из спины пожарным топором, да, может считаться шедевром трэша.

У Кубрика в западню проклятого пространства попадал писатель-неудачник Джек Торранс, устроившийся зимним смотрителем в надежде поработать над новой книгой, с женой и маленьким сыном. В «Корабле призраков» невольными медиумами и жертвами лайнера становятся не слишком преуспевшие журналисты Патрик (Джоэль Фрай) и Энн (Элис Ив) и их сын-лилипут Лукас, получившие возможность пару-тройку дней пожить на борту лайнера, чтобы изваять рекламный очерк о нем.

Дело в том, что спущенный на воду в 1936 году лайнер-гигант бороздил Атлантику тридцать один год, пока не встал на вечный прикол в Лонг-Бич, штат Калифорния. Во время войны он успел, сменив название на «Серый призрак», послужить родине, перевозя в Европу по десять с лишним тысяч солдат за раз. А ныне музеефицирован, безумно популярен, причем тучи посетителей привлекает не столько реальная история и ретророскошь «Мэри», сколько легенды о зловещих и мистических событиях, связанных с ней.

Одних призраков на борту до сих пор обитает аж полторы сотни. Шор постарался вытащить их на экран по максимуму. От «женщины в белом», невесты убитого солдата, размозжившей себе лицо о пианино, на котором вечно играет, до ошпаренного насмерть матроса, вечно возвращающегося на борт, как бы очередной капитан-психопат, причастный оккультным тайнам, ни старался его убить окончательно. От играющего, как на «Титанике», оркестра до одержимых смертным страхом новобранцев Второй мировой.

Действие происходит в двух временных пластах: в 1938 году, когда и свершилось топорное побоище, и в наши дни, когда Лукас откупорил мистический туннель в прошлое. Хотя правильнее говорить не о пластах, а о временном салате. Сюжет нарублен так мелко, что переходы от одной эпохи к другой подчас ускользают от зрителя. Но это еще полбеды.

Ретропласт фильма сначала завораживает: беззаботная роскошь в преддверии мировой военной катастрофы снята бесподобно. Особенно по сравнению с невыразительным настоящим. Карнавальная вечеринка для «чистой» публики в честь Хэллоуина, на которую проникает семья заштатных актеров из третьего класса. Маски, шпоры, джаз. Голливудский продюсер в костюме Арлекина и сам Фред Астер (Уэсли Альфин) в костюме Зорро. (Вставной номер чечетки Астера на пару с дочкой тех самых актеров вообще лучшее, что есть в фильме.) И в то же время скрытое под одной из масок чудовищно изуродованное лицо ветерана Первой мировой. Ад трюма, где по вине одержимого капитана случается тот самый выброс пара. И конечно, топор, крушащий черепа и кости, пока в кают-компании длится пир во время чумы.

Все бы хорошо, да вот только сценарий двухчасового фильма кончается где-то через полчаса после его начала. За это время Шор рассказал и показал все, что мог и хотел. Вместе со сценарием кончается и саспенс. Самое страшное произошло в самом начале, и, сколько Шор ни имитируй, скажем, классическую сцену убийства в ванной из «Психо» Альфреда Хичкока, лимит страха исчерпан.

Дальше по всем законам мироздания начинается компот в жанре «он пугает, а мне не страшно». Не страшно даже и самим героям фильма, что бы там, неопознанно-мистическое, ни хлюпало, ни вопило, ни булькало и ни пробегало на заднем плане, оставляя кровавые следы. Из «Корабля призраков» можно было бы скроить эффектное кино минут на сорок, но Шор грозится, что это лишь первая часть трилогии, действие которой происходит на борту «Мэри». Не иначе тоже попал во временную дыру и мечтает пополнить светское сообщество призраков.