Алиса больше не живет

В прокат выходит австралийский мистический триллер «Реинкарнация. Новая глава». Фильм Даины Рейд, главную роль в котором должна была играть Элизабет Мосс, много обещал на этапе производства, но в итоге приходится констатировать, что чуть ли не единственная его интрига кроется в российской локализации названия.

Текст: Станислав Ф. Ростоцкий

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Мие (Лили Ла Торре), дочери врача-репродуктолога из Южной Австралии Сары (Сара Снук), исполнилось семь лет, и странности в этот день начались с самого утра. Сначала по двору начинает скакать симпатичный белый кролик, которого явно никто не дарил, и у соседей его вроде никто не хватился. Потом девочка интересуется, придет ли на праздник ее бабушка Джоан (Грета Скакки), по которой она якобы ужасно тоскует, хотя никогда не видела (бабушку тем временем неумолимо затягивает в пучину деменции в доме престарелых), а на резонное мамино недоумение отвечает: «Я всегда скучаю по тем, кого не видела». Дальше — больше. Именинница сооружает себе из картона жутковатую (да что там, попросту жуткую) кроличью маску, которая дьявольски уместно смотрелась бы и на острове Саммерайл из «Плетеного человека», и на улицах города Ксения, штат Огайо, в «Гуммо» Хармони Корина; начинает рисовать тревожные картинки, вопиющие о внутреннем смятении: «Мне кажется, меня больше нет»; ни с того ни с сего у нее начинает идти носом кровь. В довершении всего Миа требует, чтобы отныне ее называли Элис, и Саре становится совсем уж не до шуток. Именно так звали ее сестру, которая пропала в том же семилетнем возрасте и о существовании которой Миа, по идее, вообще не должна была знать. Чтобы попробовать разобраться, что к чему, Сара с дочерью отправляются в дом, где прошло ее с Элис детство.

С начала года это как минимум пятый фильм о взаимоотношениях матери и дочери на потусторонней подкладке, добравшийся до российского проката: в кинотеатрах до сего момента можно было поймать американскую «Кровь» Брэда Андерсона, итальянскую «Пантафу — пожирательницу душ» Эмануэле Скаринджи, норвежскую «Оставленную» Алекса Хэррона и австрийское «Наваждение» Ахмеда Абделя-Салама. Последние два фильма были у нас переименованы в, соответственно, «Астрал. Потомство» и «Заклятие. Дом тьмы», так как вот уже несколько лет наши прокатчики свято уверены, что ноги российского зрителя не будет на картине, в названии которой не будет лобовой (или, если угодно, топорной) отсылки к большой голливудской хоррор-франшизе или просто известному фильму ужасов. А фильм Даины Рейд называется в оригинале «Беги, кролик, беги», но выходит как «Реинкарнация: Новая глава». С момента выхода классической уже «Реинкарнации» Ари Астера (которая и сама в оригинале не «Реинкарнация» никакая, а скорее «Наследственность») у нас вышло четыре хоррора — тайский, мексиканский, филиппинский и канадский — с этим словом в русском варианте титула, но не имеющих к «первоисточнику» никакого отношения. С оригинальным названием, кстати, дело обстоит тоже нетривиально. Кажется, что если берешься снимать кино в Южной Австралии (самый засушливый штат Зеленого континента, где тем не менее производится половина всего австралийского вина), то вариантов у тебя немного: в 2007 году «Беги, кролик, беги» назывался документальный фильм о местном политике Майке Ранне, в 1984-м свет увидел триллер «Беги, Крисси, беги», а в 1981-м — детский фильм «Беги, Ребекка, беги».

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Увы, но кроличья чехарда с названиями остается в «Новой главе» чуть ли не самым интересным. Притом что на первых порах проект выглядел многообещающим: сценарий Ханны Кент по решению федерального агентства Screen Australia попал в реестр «выдающихся историй, посвященных гендерным проблемам» (есть, оказывается, и такой), премьера была намечена (и состоялась в результате) на фестивале «Сандэнс», а главную роль собирались отдать Элизабет Мосс, в табели о рангах современного хоррора занимающей место королевы «не крика, но всхлипа» («Мы», «Ширли», «Человек-невидимка»), тем более что Рейд уже имела с ней дело на сериалах «Рассказ служанки» и «Сияющие». Но в результате Мосс из проекта выбыла (вроде бы из-за несовпадения съемочных графиков), а роль досталась Саре Снук, известной всем без исключения по главному на сегодня сериалу «Наследники», а адептам ужасов — по «Винчестеру» братьев Спириг. Актрисе очень хорошей, в разных эмоциональных состояниях напоминающей то Кэти Бейтс, то Светлану Крючкову. Но вот поводы для проявления этих состояний не кажутся по-настоящему достойными. Ничего страшнее кровавых струек из девичьей ноздри на экране так и не покажут, да и за кадром экзистенциальных бездн вроде бы не разверзается.

А что до белого кролика, то он просто исчезает из повествования. Чуть только успеваешь сообразить, что сестру Сары зовут не как-нибудь, а Элис, а стало быть, ничего не мешает начаться трипу по чудесной кэрролловской норе (тем более что и образ девочки в туннеле на экране возникает, и Миа в какой-то момент оказывается именно что «не в своем уме»)... Но оказывается, что в пропаже длинноухого грызуна смысла не больше, чем в его появлении. И никакого жилетного кармана у него не наблюдалось.

В прокате с 27 июля

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