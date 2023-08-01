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Драчный контракт

Боевик «Чужак» Ксавье Жанса

В прокат вышел боевик французского режиссера Ксавье Жанса «Чужак» (Farang). Юлии Шагельман он напомнил хиты с участием Жан-Клода Ван Дамма.

Схематичный сюжет «Чужака» служит только предлогом для по-настоящему эффектных драк

Схематичный сюжет «Чужака» служит только предлогом для по-настоящему эффектных драк

Фото: Global Film

Схематичный сюжет «Чужака» служит только предлогом для по-настоящему эффектных драк

Фото: Global Film

Экранный путь Самира (чемпион Франции по кикбоксингу среди юниоров 2009 года Нассим Си Ахмед) начинается на ринге в тюремном спортзале. За что его посадили, авторы фильма не уточняют, но сейчас он превратился в образцового заключенного, который слушает мудрые наставления много повидавшего старшего товарища, разумно уклоняется от участия во внутритюремных разборках и спокойно ждет своего УДО. Оно наступает, и Самир, твердо намеренный не сворачивать больше на криминальную дорожку, устраивается работать на стройку, где встречает еще одного носителя народной философии, который сообщает ему, что не человек самостоятельно выбирает свою судьбу, а ее заранее предопределяет Аллах. Тем временем темное прошлое не оставляет нашего героя в покое: наркоторговец, на которого он раньше работал, хочет, чтобы он снова взялся за старое, а когда тот отказывается, высылает за ним своих подручных, одного из которых Самир в итоге совершенно случайно убивает.

Опустив довольно много подробностей того, как же он выкрутился из этой ситуации, Ксавье Жанс и три его соавтора сценария переносят действие на пять лет вперед. Теперь Самир живет в Таиланде под именем Сэм вместе с беременной красавицей женой Мией (Лорин Нунэ) и ее дочкой от первого брака Дарой (Чанантича Тан-ква), которую любит как родную. Мия работает в баре, Сэм возит туристов в аэропорт и обратно, а также за деньги участвует в матчах по тайскому боксу. И если в некоторых из этих боев ему приходится по договоренности проигрывать, то это все равно мелкое и почти невинное мошенничество по сравнению с тем, чем он занимался раньше.

Счастливая маленькая семья копит деньги, чтобы купить участок на берегу моря и построить там собственный бар с караоке. Однако, глядя на то, как они безмятежно резвятся в волнах и обсуждают планы на будущее, любой зритель, видевший в своей жизни два-три боевика, понимает, что Мия и ее нерожденный младенец, увы, не жильцы, иначе мы бы смотрели совсем другое кино. Так оно и выходит.

В покупке земли паре отказывают — их цену перебил некий Наронг (Оливье Гурме), окопавшийся в Таиланде французский криминальный авторитет. Он соглашается уступить участок Сэму, но только если тот окажет ему одну маленькую услугу: воспользовавшись своим пропуском, пронесет в аэропорт чемодан с наркотиками. Если бы Сэм умел отказываться от подобных предложений, он бы, наверное, не попал когда-то за решетку, так что он соглашается, толком не дав себе времени подумать, а стоит ли затея с баром и караоке срока в тайской тюрьме. Все, конечно же, идет не по плану: в аэропорту Сэмова связного арестовывают, полиция устремляется в погоню за ним самим, а когда он прибегает домой, туда является Наронг со своими головорезами. Они убивают Мию, похищают Дару и поджигают дом, однако Сэму удается выжить. Но теперь ему не остается ничего другого, как искать приемную дочь и мстить плохим парням.

«Чужак», снятый многостаночником Жансом (среди его работ кроме боевиков есть и ужасы, и фантастика, и англоязычные сериалы, и даже комедия) всего за три месяца, служит наглядным доказательством, что во Франции, как и в России, окрепло поколение режиссеров, получивших свои первые киновпечатления от картин типа «Двойного удара», «Кикбоксера» и «Кровавого спорта». Теперь они снимают такое кино сами, и эти фильмы местами вполне успешно косят под культовую классику.

Схематичный сюжет в «Чужаке» служит только предлогом для эффектных драк, и по-настоящему съемочная группа оживляется, когда Сэм переходит от душевных страданий к размахиванию ногами, кулаками, ножами и мечами. В последней, самой энергичной трети фильма находится место и рукопашной в лифте в формате «пятеро на одного», и кровавому проходу по коридору, с большой вероятностью вдохновленному «Олдбоем» Пак Чхан Ука. Не обходится и без следования идеям гендерного равенства: вооруженные и очень опасные женщины работают в банде Наронга наравне с мужчинами, и Сэм дерется с ними, со всего размаху уважая равенство полов.

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