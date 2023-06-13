Путин: сегодня нет необходимости в дополнительной мобилизации

Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно докладам Минобороны, сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации. По словам главы государства, он следит за общественной дискуссией на эту тему, но считает, что при нынешней ситуации на линии фронта новых волн мобилизации проводить не нужно.

«Нужна ли мобилизация дополнительная? Я за этим пристально не слежу, но некоторые общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион, два миллиона. Это зависит от того, что мы хотим. В конце Великой Отечественной войны у нас было почти 5 миллионов в вооруженных силах. Это зависит от цели»,— сообщил господин Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

Глава государства отметил, что все решения органов власти в контексте военной операции на Украине, в том числе, и касающиеся мобилизации, будут приниматься исключительно исходя из ситуации на поле боя. «Наши войска были у Киева. Нам нужно туда возвращаться или нет? Я риторически вопрос задаю, ясно, что у вас ответа на него нет. Я сам только могу на него ответить. Но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Ну нет такой необходимости сегодня»,— добавил российский президент.

По словам господина Путина, привлекать срочников к участию в военной операции на Украине сейчас не планируется, в настоящее время у российской армии достаточно контрактников и добровольцев для выполнения всех боевых задач. Он уточнил, что военнослужающие срочной службы осуществляют работу по охране границы и «защите Отечества» в российских приграничных регионах (Белгородской, Брянской, Курской областях).

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельного указа об этом не подписывал. Минобороны РФ заявляло, что в армию за это время были призваны 300 тыс. человек. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что после выполнения плана частичной мобилизации военкоматы продолжат набор в войска добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов