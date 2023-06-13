Путин о правовом статусе ЧВК: нужно заключать контракты с Минобороны и менять законы

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцам ЧВК и добровольческим организациям, участвующим в боевых действиях на Украине, нужно заключить контракты с Министерством обороны. Кроме того, по его мнению, необходимо внести изменения в законодательство для обеспечения этих формирований необходимым правовым статусом. Об этом глава государства сказал на встрече с военными корреспондентами.

«Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении, для этого нужно внести соответствующие изменения в закон»,— заявил президент, отвечая на вопрос о правовом статусе ЧВК.

Владимир Путин сообщил также, что Минобороны заключает контракты со всеми участниками ЧВК и добровольческих организаций, которые желают продолжить службу в зоне военной операции. Только таким образом для них можно обеспечить социальные гарантии, отметил президент. «Первое — нужно заключить контракты с Минобороны. Второе — внести изменения в законы. И то и другое будет сделано»,— заключил Владимир Путин.

Также президент отметил, что процент рецидивов у бывших заключенных, вернувшихся с зоны военной операции, «очень небольшой». Но если рецидив происходит, человек должен отвечать по всей строгости закона, подчеркнул глава государства. Кроме того, президент подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, отправляющихся в зону боевых действий.

В марте был подписан приказ, который предполагает переход добровольческих формирований в состав объединенной группировки войск в зоне военной операции. Контракты должны быть подписаны до 1 июля. Замминистра обороны Николай Панков объяснял, что это необходимо для «единого подхода к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач» добровольцами, а также для получения добровольцами необходимого правового статуса.

12 июня Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Ранее сегодня, 13 июня, контракты с оборонным ведомством подписали еще три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов