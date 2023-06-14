Минобороны подписало контракты с десятью добровольческими формированиями

Представители десяти добровольческих формирований подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие их деятельность в зоне военной операции на Украине. Документы устанавливают правовое регулирование и деятельность формирований, а также распространение на добровольцев и членов их семей мер господдержки.

Со стороны военного ведомства контракты подписывал представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев. В подписании участвовала добровольческая бригада казаков «Терек». Названия других формирований и какие-либо подробности о них не приводятся.

«Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением»,— заявил господин Алексеев (цитата по ТАСС).

12 июня Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Вчера, 13 июня, были заключены контракты еще с семью добровольческими подразделениями. Военное ведомство говорило, что добровольческие организации подпишут контракты с ним до 1 июля. Президент Владимир Путин заявил, что контракты с Минобороны также надо заключать бойцам ЧВК. Госдума в ближайшее время представит предложения по определению статуса ЧВК.