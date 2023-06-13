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Коммерсантъ FM
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Минобороны подписало контракты с еще семью добровольческими подразделениями

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты с Минобороны. Документы касаются работы в зоне военной операции. Накануне, 12 ноября, был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат».

Новые контракты подписаны семью командирами бригад и отрядов. Сторону Минобороны представлял генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он выразил уверенность, что в ближайшие недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут контракты. «Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе спецоперации»,— сказал господин Алексеев на видео, которое опубликовало Минобороны в Telegram.

В сообщении Минобороны не приводятся названия добровольческих отрядов и бригад, с которыми подписаны контракты.

В марте был подписан приказ, который предполагает переход добровольческих формирований в состав объединенной группировки войск в зоне военной операции. Контракты должны быть подписаны до 1 июля. Замминистра обороны Николай Панков объяснял, что это необходимо для «единого подхода к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач» добровольцами, а также для получения добровольцами необходимого правового статуса.

Леонид Уварчев

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