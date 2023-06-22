Шойгу: Минобороны не видит необходимости в новых добровольцах для СВО

Сергей Шойгу сообщил в ходе заседания Совбеза, что на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тыс. человек. В среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек. «То есть каждые сутки получаем полк»,— пояснил министр. Также есть 52 тыс. добровольцев. В силу этого, ведомство не видит необходимости в новых добровольцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тыс. человек, это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тыс. — это добровольцы»,— сказал господин Шойгу во время заседания Совбеза.

Министр сообщил, что формирование резервной армии завершится к концу июня. Также будет создан армейский корпус. Они получат более 3 700 единиц техники.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, что сейчас у российской армии нет необходимости в дополнительной мобилизации. По его словам, с января на службу по контракту набрали 150 тыс. человек, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек.

10 июня замминистра обороны Николай Паньков сообщил, что на службу по контракту с начала мая были приняты 13,5 тыс. человек. Это в 3,1 раза больше, чем в апреле, и более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

В июне Минобороны стало заключать контракты с добровольческими отрядами. 12 июня военное ведомство подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». 13 июня были заключены контракты еще с семью добровольческими подразделениями, а 14 июня — с десятью. Минобороны говорило, что добровольческие организации подпишут контракты с ним до 1 июля. Президент заявил, что контракты с ВС РФ также надо заключать бойцам ЧВК.

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