МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ с 0,7% до 1,5% в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 0,8 процентного пункта прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Теперь организация ожидает, что ВВП вырастет на 1,5%. Прогноз на 2024 год остался прежним — рост на 1,3%.

Прогноз по мировой экономике, отдельным регионам и странам опубликован на сайте МВФ. Как отмечает организация, прогноз для РФ пересмотрен в связи с «объективными данными» по розничной торговле, строительству и промышленному производству, «которые указывают на сильное первое полугодие». МВФ объясняет это «значительными бюджетными стимулами».

Прогноз роста глобальной экономики в 2023 году повышен на 0,2 процентного пункта, до 3%, мировой инфляции — снижен на 0,2 п. п., до 6,8%. Ожидается, что рост экономики еврозоны составит 0,9% (+1 п. п.), США — 1,8% (+0,2 п. п.), Китая — 5,2% (без изменений). МВФ прогнозирует, что средняя цена нефти в 2023 году составит $76,43 за баррель (в апреле ожидалось $73,13), в 2024 году — $71,68 за баррель (против ожидавшейся в апреле стоимости в $68,9).

Президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин ранее допускали рост экономики России в 2023 году выше 2%. Всемирный банк ожидает падения ВВП РФ на 0,2%, Европейский банк реконструкции и развития — 1,5%, Еврокомиссия — 0,9%.

О росте ВВП РФ в 2023 году — в материале «Ъ» «Оптимисты повышают ВВП».

Леонид Уварчев