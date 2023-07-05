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Коммерсантъ FM
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Мишустин на встрече с Путиным: в 2023 году ВВП вырастет более чем на 2%

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили агентства ТАСС и «РИА Новости». На встрече премьер представил свой прогноз относительно экономической ситуации в России: по его словам, при отсутствии форс-мажора в 2023 году ВВП вырастет более чем на 2%.

По словам премьер-министра, за пять месяцев этого года ВВП вырос на 0,6%, в мае по сравнению с тем же месяцем 2022 года рост показателя составил 5,4%. «Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность»,— добавил он. Ранее в Центробанке говорили, что рост ВВП России движется к верхней половине прогноза 0,5–2%.

Как сообщил премьер, за первые 4 месяца 2023 года реальные зарплаты в России выросли на 4,2%. Кроме того, он заявил, что средний уровень достижения показателей по нацпроектам — 98,95%. Безработица, по его словам, находится на исторически низком уровне и составляет чуть более 3%.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены»,— сказал на встрече с премьером Владимир Путин.

Накануне у Владимира Путина и Михаила Мишустина уже была возможность переговорить: премьер участвовал в регулярном совещании президента с правительством.

Подробнее о ситуации с ВВП в России — в материале «Оптимисты повышают ВВП».

Анастасия Ларина

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