Путин допустил рост экономики России в 2023 году выше 2%

Президент России Владимир Путин заявил, что состояние экономик РФ и Белоруссии дает основания полагать, что в текущем году их ожидает хороший рост. Президент ожидает, что экономика РФ в 2023 году вырастет на более чем 2%, а экономика Белоруссии — на 3,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Посмотрел последние данные. По году в Беларуси ожидается рост экономики 3,7%. Это прогнозные значения, но тем не менее. У нас чуть пониже, могу сказать. Но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста. На достойном низком уровне находится безработица»,— сказал Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом (цитата по БелТА).

По словам российского президента, все планы на предмет строительства Союзного государства реализуются целиком и полностью. Он заявил, что между РФ и Белоруссией растет товарооборот. По подсчетам российской стороны он составляет $43,7 млрд, по данным белорусской статистической оценки — почти $45 млрд, сообщил Владимир Путин.

По итогам второго квартала 2023 года Банк России констатировал, что ВВП РФ растет быстрее, чем ожидалось. В прогнозе регулятора это отражено как изменение прогноза динамики ВВП с 0,5–2% на 2023 год до 1,5–2,5%. По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена, констатируется в пресс-релизе ЦБ о состоянии экономики РФ по итогам первого полугодия. При этом 21 июля регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%. Это решение ЦБ объяснил тем, что внутренний спрос в российской экономике уже несколько выше адекватного для текущих обстоятельств.

Целевой прогноз правительства Белоруссии по итогам года предусматривает рост ВВП на 3,8% и профицит внешней торговли на уровне $1,6 млрд. Александр Лукашенко заявлял, что отправит кабмин в отставку в случае невыполнения прогнозных показателей.

Эрдни Кагалтынов