Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в 2023 году на 0,2% вместо 3,3%

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что экономика страны сократится на 0,2% вместо прогнозируемых ранее 3,3%, следует из отчета организации (.pdf).

Согласно обновленным данным, по итогам 2022 года спад ВВП в России составил 2,1%. В январском докладе Всемирного банка этот спад оценивался в 3,5%. При этом организация ухудшила прогноз роста российской экономики в 2024 году. В январе Всемирный банк ожидал роста на 1,6%, а на сегодняшний день — 1,2%. В 2025 году, согласно прогнозу экспертов, ВВП увеличится на 0,8%.

В докладе организации говорится, что на фоне мер по стимулированию экономики и сокращения нефтяных доходов увеличится дефицит российского бюджета. Его рост составит 3,7%, считают эксперты Всемирного банка. Рост уровня потребительных цен, по данным организации, вернется к 6% в 2023 году, а к 2025 году сократится до 4%.

Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития от сентября 2022 года, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,8%, а в 2024-м вырастет на 2,6%. Банк России ожидает динамику ВВП в этом году от –1% до +1%.

Лусине Баласян