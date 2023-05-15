Еврокомиссия прогнозирует падение ВВП России на 0,9% в 2023 году

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует сокращение ВВП России в 2023 году на 0,9%. Данные представлены в весеннем выпуске сборника ЕК «Европейский экономический прогноз» (.pfd). На 2024 год ЕК прогнозирует рост российского ВВП на 1,3%.

«Эмбарго на поставки нефти и продуктов нефтепереработки, как ожидается, будет препятствовать восстановлению экспорта, поскольку Россия вряд ли полностью заменит утраченные рынки. Импорт восстановится частично на фоне санкций и ослабления рубля, отражающего ухудшение профицита счета текущих операций и падение цен на энергоносители»,— указано в прогнозе.

Авторы подчеркивают постепенную адаптацию российской экономики к санкциям и связанное с этим умеренное восстановление ВВП. «Однако ожидается, что международная изоляция и поворот к военной экономике (приведут к.—"Ъ") движению ресурсов в менее продуктивные сектора, что отрицательно скажется на будущем потенциальном объеме производства»,— написано в прогнозе.

Инфляция в России снизится до 6,4% в 2023 году (с 13,7% в 2022 году), далее — до 4,6% в 2024 году, считают авторы. Они же отмечают, что повышенные инфляционные ожидания и риски от высоких бюджетных расходов, ухудшения условий торговли и падающего рубля, ограничат возможности регулятора к ослаблению денежно-кредитной политики.

Дефицит российского бюджета превысит годовой план и достигнет примерно 3% ВВП «из-за расходов на военные нужды и реструктуризацию экономики», прогнозируют авторы. При умеренном восстановлении в 2024 году показатель сократится примерно до 2—2,5% ВВП. «Государственный долг, как ожидается, достигнет 17% ВВП к 2024 году по сравнению с 14—14,75% ВВП в 2022 году»,— резюмируют аналитики ЕК.

Ранее оценку экономического роста России обновил Международный валютный фонд (МВФ). МВФ прогнозирует рост российского ВВП на 0,7% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. Российский Минэк в апрельском прогнозе предполагает, что реальный ВВП страны вырастет по итогам года более чем на 1%, а инфляция упадет до 5,3%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Экономике просчитали лучшие перспективы».

Григорий Лейба