Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оптимисты повышают ВВП

Экономика России по итогам мая перешла к годовому росту

Оценки Минэкономики свидетельствуют об ускорении экономического роста по итогам мая, во многом благодаря импульсу обрабатывающих отраслей. Результаты мая позволили некоторым российским инвестбанкам говорить уже о росте ВВП в 1,5–2%. Впрочем, во втором полугодии бюджетный стимул экономики сократится, а геополитические риски для реализации таких оптимистичных прогнозов остаются крайне высокими.

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Минэкономики сообщило об ускорении роста российской экономики. Если в годовом выражении ВВП в мае вырос на 5,4% после 3,4% в апреле во многом за счет низкой базы мая 2022 года, то с учетом сезонности за май экономика расширилась на 1,4% против 0,1% за апрель 2023 года. Основную поддержку экономике «в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор». Уровень 2021 года был превышен в мае на 0,6% (в апреле он был на 0,6% меньше, чем два года назад). За январь—май 2023 года ВВП увеличился на 0,6% год к году при апрельском официальном прогнозе годового роста в 1,2%. Впрочем, в министерстве уже заявляли, что рост может оказаться незначительно выше ожиданий.

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» также видят основной источник ускорения ВВП в мае в обработке (во многом в связи с военным заказом). За ней по вкладу в выпуск базовых отраслей (прокси ВВП) следуют оптовая торговля, строительство, розница и АПК. В мае, по их оценкам, базовые секторы увеличили выпуск на 7% год к году, по оценке Минэкономики — на 5,4%. «Экономика уже вернулась к тренду (1,1%) в первом квартале 2023 года, а ее рост темпами выше потенциала — дополнительный источник инфляционного давления»,— считают авторы оценок. Банк России прогнозирует, что во втором квартале 2023 года экономика расширится на 4,2% в годовом выражении (после спада на 1,9% в первом) на фоне низкой базы 2022 года.

Это улучшает оценки и ближайших перспектив. Так, инвесткомпания «Ренессанс Капитал» 30 июня обновила прогноз для РФ на 2023 год, ожидая рост ВВП до 2% (верхняя граница текущего прогноза ЦБ) в 2023 году и до 1,6% в 2024-м (ранее 0,8%). Аналитики ожидают замедления расширения экономической активности во втором полугодии с исчерпанием потенциала восстановительного роста, охлаждения оптимизма предприятий и потребителей, а также сокращения бюджетного стимула и некоторого ужесточения ДКП, что скажется на темпах роста как инвестиций, так и потребления. Между тем ослабление рубля происходит быстрее ожиданий. Основным фактором неопределенности остается геополитика (преобладают риски снижения темпов экономического роста), а также сырьевая конъюнктура, традиционно чувствительная для РФ. Поддержать внутренний спрос, в свою очередь, могут электоральные стимулы, но они должны иметь краткосрочный эффект, замечают аналитики. Схожие обновления прогнозов опубликовал 30 июня и инвестбанк «Синара», повысив ожидания роста ВВП в 2023 году с 1% до 1,5–2%. «Восстановление внутреннего спроса продолжается, хотя и не столь впечатляющими темпами. Экономика уже вышла в плюс по итогам пяти месяцев, а динамика во втором полугодии обещает быть лучше, чем мы предполагали»,— считают они.

Консенсус-прогнозы, сделанные в начале и середине июня, не были столь оптимистичны, как оценки, приведенные выше. Так, консенсус аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в начале июня, предполагал рост ВВП РФ в 2023 году на 0,7%, а FocusEconomics, сделанный в середине мая,— спад в 0,8%. Улучшение не заставит себя ждать — но останется заметно меньшим, чем у экономических властей и оптимистов из инвестбанков.

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...