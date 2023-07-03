Оптимисты повышают ВВП

Оценки Минэкономики свидетельствуют об ускорении экономического роста по итогам мая, во многом благодаря импульсу обрабатывающих отраслей. Результаты мая позволили некоторым российским инвестбанкам говорить уже о росте ВВП в 1,5–2%. Впрочем, во втором полугодии бюджетный стимул экономики сократится, а геополитические риски для реализации таких оптимистичных прогнозов остаются крайне высокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Минэкономики сообщило об ускорении роста российской экономики. Если в годовом выражении ВВП в мае вырос на 5,4% после 3,4% в апреле во многом за счет низкой базы мая 2022 года, то с учетом сезонности за май экономика расширилась на 1,4% против 0,1% за апрель 2023 года. Основную поддержку экономике «в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор». Уровень 2021 года был превышен в мае на 0,6% (в апреле он был на 0,6% меньше, чем два года назад). За январь—май 2023 года ВВП увеличился на 0,6% год к году при апрельском официальном прогнозе годового роста в 1,2%. Впрочем, в министерстве уже заявляли, что рост может оказаться незначительно выше ожиданий.

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» также видят основной источник ускорения ВВП в мае в обработке (во многом в связи с военным заказом). За ней по вкладу в выпуск базовых отраслей (прокси ВВП) следуют оптовая торговля, строительство, розница и АПК. В мае, по их оценкам, базовые секторы увеличили выпуск на 7% год к году, по оценке Минэкономики — на 5,4%. «Экономика уже вернулась к тренду (1,1%) в первом квартале 2023 года, а ее рост темпами выше потенциала — дополнительный источник инфляционного давления»,— считают авторы оценок. Банк России прогнозирует, что во втором квартале 2023 года экономика расширится на 4,2% в годовом выражении (после спада на 1,9% в первом) на фоне низкой базы 2022 года.

Это улучшает оценки и ближайших перспектив. Так, инвесткомпания «Ренессанс Капитал» 30 июня обновила прогноз для РФ на 2023 год, ожидая рост ВВП до 2% (верхняя граница текущего прогноза ЦБ) в 2023 году и до 1,6% в 2024-м (ранее 0,8%). Аналитики ожидают замедления расширения экономической активности во втором полугодии с исчерпанием потенциала восстановительного роста, охлаждения оптимизма предприятий и потребителей, а также сокращения бюджетного стимула и некоторого ужесточения ДКП, что скажется на темпах роста как инвестиций, так и потребления. Между тем ослабление рубля происходит быстрее ожиданий. Основным фактором неопределенности остается геополитика (преобладают риски снижения темпов экономического роста), а также сырьевая конъюнктура, традиционно чувствительная для РФ. Поддержать внутренний спрос, в свою очередь, могут электоральные стимулы, но они должны иметь краткосрочный эффект, замечают аналитики. Схожие обновления прогнозов опубликовал 30 июня и инвестбанк «Синара», повысив ожидания роста ВВП в 2023 году с 1% до 1,5–2%. «Восстановление внутреннего спроса продолжается, хотя и не столь впечатляющими темпами. Экономика уже вышла в плюс по итогам пяти месяцев, а динамика во втором полугодии обещает быть лучше, чем мы предполагали»,— считают они.

Консенсус-прогнозы, сделанные в начале и середине июня, не были столь оптимистичны, как оценки, приведенные выше. Так, консенсус аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в начале июня, предполагал рост ВВП РФ в 2023 году на 0,7%, а FocusEconomics, сделанный в середине мая,— спад в 0,8%. Улучшение не заставит себя ждать — но останется заметно меньшим, чем у экономических властей и оптимистов из инвестбанков.

Артем Чугунов