ЕБРР снизил прогноз падения ВВП России в 2023 году до 1,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что по итогам 2022 года экономика России сократилась на 2,1% вместо ожидавшихся 3,5%. На этом фоне ЕБРР уменьшил прогноз на 2023 год в два раза, до 1,5%, а на 2024-й оставил неизменным — на уровне 1%, говорится в докладе банка.

Согласно ему, основной причиной улучшения показателя по итогам прошлого года стало то, что «высокие цены на энергоносители частично смягчили последствия широкомасштабных санкций». «Слабый потребительский спрос и жесткая денежно-кредитная политика сдержали первоначальный рост инфляции»,— говорится в пресс-релизе.

Однако, как отмечает ЕБРР, снижение цен на энергоносители и установленный странами Запада потолок цен на российскую нефть «негативно сказались на экспорте и государственных доходах» РФ. Кроме того, с начала 2023 года рубль ослаб по отношению к доллару более чем на 10% «из-за снижения валютных поступлений и продаж предприятий, принадлежащих иностранцам, и это обесценение будет способствовать инфляции в ближайшие месяцы», пишет банк.

«Ожидается, что в 2023 году экономика снова сократится на 1,5% под влиянием новых санкций. Это, однако, является пересмотром в сторону повышения по сравнению с прогнозами, сделанными в феврале, что обусловлено ожиданием более высоких цен на нефть и переориентацией торговли нефтью на альтернативные направления. Возврат к росту, прогнозируемый на уровне 1%, ожидается в 2024 году, хотя это зависит от того, как будет развиваться война с Украиной и связанные с ней экономические санкции»,— отмечает ЕБРР.

Еврокомиссия накануне повысила оценки динамики экономики РФ — до 0,9% падения в 2023 году. Авторы оценок предполагают снижение потребительских расходов на 0,5% при росте госрасходов на 2,6% и сжатии капвложений бизнеса на 1,2%. В 2024 году российский ВВП вырастет на 1,3% по мере адаптации экономики к санкциям. И страны Европы, и страны G7 намерены сосредоточиться на усложнении этой адаптации и снижении этих цифр для РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Газированный гнев».

Лаура Кеффер