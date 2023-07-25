Матвиенко призвала чиновников отказаться от использования iPhone на работе

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что российские госслужащие не должны использовать технику Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд. По ее мнению, от использования этих гаджетов нужно отказаться из соображений государственной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Почему отказываются от iPhone, понятно. По крайней мере точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть»,— сообщила госпожа Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Пользоваться техникой Apple в служебных целях запрещено сотрудникам Минпросвещения, Минпромторге, Минцифры и «Ростехе». Также в ближайшее время данный запрет может быть введен для сотрудников Центризбиркома РФ. В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой.

Ранее ФСБ России обвинила Apple в тесной работе с Агентством национальной безопасности США и организованной атаке на тысячи iPhone российских чиновников.

Александр Кислов