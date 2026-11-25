FT: Трамп отложил идею о бизнес-сделках США с Россией ради мира на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа отложила идею побудить Россию завершить войну на Украине с помощью совместных бизнес-проектов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на пять чиновников. По их сведениям, Москва не проявила особого интереса к предложенным инициативам. Теперь американская сторона сосредоточилась на территориальных вопросах и безопасности.
Об изменении приоритетов европейским чиновникам сообщили зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, отмечает FT. Среди предложенных ими стимулов были американские инвестиции в российские нефтяные проекты и производство титана, возобновление трубопроводных поставок газа в Европу. Обсуждалось также открытие российского воздушного пространства для авиакомпаний США. В Вашингтоне оговаривали, что проекты возможны лишь после окончания войны.
Как рассказали собеседники FT, на последнем раунде переговоров в Абу-Даби российские представители дали понять, что экономические предложения не заставят президента Владимира Путина смягчить условия урегулирования. Он требует передачи всего Донбасса, что неоднократно отвергал президент Украины Владимир Зеленский. По словам одного из источников газеты, знакомого с позицией господина Путина, он не намерен соглашаться на сделку без дополнительных территориальных уступок Украины.
Американский чиновник в ответ на запрос FT назвал сведения издания неточными и заявил, что послевоенное экономическое взаимодействие с Москвой остается частью переговоров. «Мы выстраиваем переговорные направления и объявим о них, когда будем готовы, и это по-прежнему остается одним из элементов»,— сказал он газете.