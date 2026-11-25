Как рассказали собеседники FT, на последнем раунде переговоров в Абу-Даби российские представители дали понять, что экономические предложения не заставят президента Владимира Путина смягчить условия урегулирования. Он требует передачи всего Донбасса, что неоднократно отвергал президент Украины Владимир Зеленский. По словам одного из источников газеты, знакомого с позицией господина Путина, он не намерен соглашаться на сделку без дополнительных территориальных уступок Украины.