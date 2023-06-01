ФСБ сообщила о «разведывательной акции» американских спецслужб с использованием iPhone

ФСБ сообщила, что раскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб», проведенную с использованием устройств Apple. Заражению вредноносным программным обеспечением подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов, утверждают в спецслужбе.

«Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР»,— говорится в сообщении ФСБ.

ФСБ указывает, что характерные для устройств Apple «аномалии» обусловлены «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения», которое использует предусмотренные производителем уязвимости.

По мнению ФСБ, «полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании "Apple" с национальным разведсообществом, в частности АНБ США». Ведомство считает, что производитель гаджетов «предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома».

Как ранее сообщал «Ъ FM», публичная история контактов американских спецслужб и Apple началась в 2015 году: силовики попросили компанию разблокировать доступ к iPhone погибшего преступника, участвовавшего в расстреле людей в центре для инвалидов калифорнийского Сан-Бернардино. Тогда Apple отказала спецслужбам.

В 2017 году компания самостоятельно предложила силовикам разблокировать iPhone мужчины, убившего 26 человек в церкви города Сазерленд-Спрингс в Техасе. «Последние резонансные дела, связанные с массовыми расстрелами, повлияли на политику Apple в этой части»,— говорил эксперт в области информационной безопасности Максим Эмм.

Весной 2023 года «Ъ» выяснил, что в марте сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) РФ рекомендовали до конца месяца поменять телефоны iPhone на смартфоны других производителей с другой операционной системой.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нежелательные коммуникации».