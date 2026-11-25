КНДР объявила представителя Швейцарии в стране персоной нон грата
МИД КНДР объявил представителя бюро Швейцарии в Пхеньяне Астьера Сильвайна персоной нон грата. Дипломату необходимо в ближайшие 48 часов покинуть страну, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, глава департамента Европы МИД КНДР Пак Хён Су вызвал Астьера Сильвайна и вручил ему ноту с требованием закрыть представительство и уехать из страны. Основанием стало включение Сондовонского международного детского лагеря в швейцарский санкционный список. В Северной Корее сочли этот шаг враждебным и указали, что такие действия посягают на права республики и интересы граждан.
Дипломатическое бюро Швейцарии недавно возобновило работу в Пхеньяне после более чем шестилетнего перерыва. Его официально открыли во время визита в КНДР министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.