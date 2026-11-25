По данным агентства, глава департамента Европы МИД КНДР Пак Хён Су вызвал Астьера Сильвайна и вручил ему ноту с требованием закрыть представительство и уехать из страны. Основанием стало включение Сондовонского международного детского лагеря в швейцарский санкционный список. В Северной Корее сочли этот шаг враждебным и указали, что такие действия посягают на права республики и интересы граждан.