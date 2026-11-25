По данным агентства, в топ-10 по размеру выплат также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (23,4 тыс. руб.), Сахалинская область (22,6 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (22,1 тыс. руб.), Мурманская область (21,8 тыс. руб.), Якутия (21,7 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (20,8 тыс. руб.) и Тюменская область (20,7 тыс. руб.).