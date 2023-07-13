Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки

Минцифры планирует запретить своим сотрудникам использование iPhone в служебных целях. Об этом рассказал замглавы ведомства Александр Шойтов во время Форума будущих технологий.

«Мы планируем принять такой же приказ (для подведомственных организаций — ''Ъ''). Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой — на следующей неделе»,— рассказал господин Шойтов (цитата по ТАСС).

Сегодня, 13 июля, госкорпорация «Ростех» сообщила, что с 17 июля запретит сотрудникам, в том числе организаций, входящих в холдинг, использовать технику Apple в служебных целях. В Министерстве промышленности и торговли РФ ввели аналогичный запрет.

В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой. В июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО. В Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено».

Полина Мотызлевская