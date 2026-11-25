Иран сообщил о подрыве двух нефтетанкеров в Ормузском проливе
Два нефтяных танкера подорвались на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива. На судах произошли взрывы и пожары, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По данным КСИР, пожары возникли в машинных отделениях танкеров. Информации о количестве людей на борту и пострадавших нет. Иранская сторона назвала проход танкеров через пролив незаконным, передает местное агентство Tasnim.
Движение судов через Ормузский пролив, расположенный между берегами Ирана и Омана, заблокировано с февраля — после начала войны США и Израиля с Ираном. Фактически транзит судов контролирует КСИР. Иранская сторона требует от всех судовладельцев координировать с ним проход по этой зоне. Из-за атак и взрывов на судах трафик через пролив продолжает снижаться.