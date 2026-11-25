В Днепропетровске поражены два ж/д локомотива, которые применялись для перевозки оружия и военной техники. В населенном пункте Сновск Черниговской области — промышленное предприятие, где производили комплектующие для БПЛА. Кроме того, в порту Черноморск атакован сухогруз. Судно доставляло на Украину грузы военного назначения, отметили в Минобороны.