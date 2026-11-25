Минобороны России сообщило об ударе по энергетике и транспорту на Украине
ВС РФ поразили электроподстанции, ж/д локомотивы и сухогруз на Украине
Российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по объектам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в городе Запорожье атакована электроподстанция 330 кВ. В населенном пункте Зеленодольск Днепропетровской области под удар также попала электроподстанция 330 кВ. Оба объекта обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, указано в сводке.
В Днепропетровске поражены два ж/д локомотива, которые применялись для перевозки оружия и военной техники. В населенном пункте Сновск Черниговской области — промышленное предприятие, где производили комплектующие для БПЛА. Кроме того, в порту Черноморск атакован сухогруз. Судно доставляло на Украину грузы военного назначения, отметили в Минобороны.