ЦИК России запретит сотрудникам пользоваться iPhone и iPad на работе

Центризбирком России готовится запретить своим сотрудникам пользоваться iPhone и iPad в служебных целях. Аналогичная рекомендация действовала в ЦИК с мая 2023 года, сообщила «РИА Новости» пресс-служба комиссии.

Пользоваться техникой Apple в служебных целях с 18 июля запрещено сотрудникам Минпросвещения. Аналогичные запреты введены в Минпромторге, Минцифры и «Ростехе».

Ранее ФСБ обвиняла Apple в тесной работе с Агентством национальной безопасности США и организованной атаке на тысячи iPhone российских чиновников.

Эрдни Кагалтынов