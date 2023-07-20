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Коммерсантъ FM
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ЦИК России запретит сотрудникам пользоваться iPhone и iPad на работе

Центризбирком России готовится запретить своим сотрудникам пользоваться iPhone и iPad в служебных целях. Аналогичная рекомендация действовала в ЦИК с мая 2023 года, сообщила «РИА Новости» пресс-служба комиссии.

Пользоваться техникой Apple в служебных целях с 18 июля запрещено сотрудникам Минпросвещения. Аналогичные запреты введены в Минпромторге, Минцифры и «Ростехе».

Ранее ФСБ обвиняла Apple в тесной работе с Агентством национальной безопасности США и организованной атаке на тысячи iPhone российских чиновников.

Эрдни Кагалтынов

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