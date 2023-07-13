«Ростех» запретил своим сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях

Госкорпорация «Ростех» запретила сотрудникам, в том числе организаций, входящих в холдинг, использовать технику Apple в служебных целях, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании. Запрет распространится в общей сложности на 600 тыс. человек, в том числе на 500 сотрудников центрального аппарата.

«Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя»,— ответила на запрос агентства пресс-служба госкорпорации.

С 17 июля запрет на использование устройств Apple в рабочих коммуникациях начнет действовать для чиновников из Минпромторга и подведомственных министерству организаций, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на внутреннее распоряжение ведомства.

В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой. В июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО. В Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено».

Эрдни Кагалтынов