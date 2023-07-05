iPhone отстранили от службы

В Минпромторге запретили сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. О распоряжении за подписью первого замминистра сообщают «Ведомости». В ведомстве “Ъ FM” подтвердили информацию о запрете. Там сослались в том числе на недавнее заявление ФСБ. Служба обвинила компанию Apple в тесной работе с Агентством национальной безопасности и организованной атаке на тысячи iPhone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Насколько обоснованы опасения? И есть ли риски для граждан, а не для чиновников? На эти вопросы “Ъ FM” ответил гендиректор компании Cyberok Сергей Гордейчик: «Основная проблема инфраструктуры Apple, в частности, iPhone, с точки зрения безопасности в том, что она полностью закрыта. Там нет возможности нормальной работы сторонних средств защиты. Многие вендоры по этому поводу пытаются предпринять какие-то шаги, но фактически ты мало что можешь с этим сделать.

С одной стороны, сама инфраструктура достаточно неплохо защищена. Выполнение произвольного кода на iPhone обходится в несколько миллионов долларов. С другой стороны, если что-то произошло, если у злоумышленника есть возможность выполнить произвольный код, заметить это практически невозможно. То есть пока сама Apple на это не отреагирует, сторонние средства защиты мало что могут сделать.

Есть система, которую могут взломать западные спецслужбы, очень продвинутые хакеры, но ты не можешь ее защитить. Соответственно, использовать ее для служебной деятельности в этом случае, на мой взгляд, не представляется возможным, поскольку это получается "троянский конь", который в любой момент может сдетонировать у тебя где-то внутри инфраструктуры. Что касается вероятности угроз для простого человека, с одной стороны, стоимость атак — это миллионы долларов, вряд ли кто-то будет тратить такие деньги для атаки на обывателя.

С другой стороны, в кибербезопасности достаточно распространены операции, когда после целенаправленной атаки, которую обычно проводят спецслужбы, инструменты или ее результаты сливаются в криминальное сообщество, активистам, мамкиным хакерам для того, чтобы они массово начали использовать эту уязвимость и фактически затоптали следы. С Apple такого пока не было, но массово происходило с Windows и другими системами. Поэтому однозначно говорить о том, что простой обыватель защищен от подобных атак, я бы не стал».

В министерстве не уточнили, какими именно устройствами теперь будут пользоваться сотрудники. Но источники «Ведомостей» утверждают, что это могут быть гаджеты на базе Android и отечественной операционной системы «Аврора». При этом о централизованном переходе речи не идет. Отказ от iPhone выглядит логичным, согласен главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин. Но, по его словам, в таком случае использование любых других гаджетов тоже смущает:

«Представьте, что у России есть продукт, схожий с iPhone, например, "Руфон". Вот как вы думаете, в нынешней ситуации власти США разрешили бы ими пользоваться? Определенно нет, и запретили бы их давно и быстро. Компания Apple имеет полный контроль над тем, что вы делаете со своим смартфоном, соответственно, имеют и спецслужбы. Но то же самое происходит и с платформой Android, которую контролирует Google.

Вопрос: а чем тогда пользоваться? Если скажут, что нельзя только iPhone, а остальными можно, в этом нет никакого смысла. Если скажут, что нельзя Android, а можно пользоваться только специальными прошивками и телефонами, которые мы вам выдадим, тогда в этом может быть смысл, хотя на уровне чипов и микроэлектроники какие-то действия отслеживать могут. Поэтому надо смотреть, на что предлагается заменить iPhone и тогда делать какие-то выводы. А сам iPhone в общем-то ничем не отличается от Android-смартфона по качеству слежки за тем, кто им пользуется».

В самой Apple отреагировали на обвинения в работе с АНБ. В компании заявили, что никогда не внедряли в свои гаджеты уязвимости по просьбе властей какой-либо страны.

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Илья Сизов